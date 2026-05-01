Por Jean Pierre Maraví Coppa

La victoria de Universitario de Deportes ante Nacional por 4-2 dejó varias cosas para analizar, pero una de las más claras tiene que ver con la mano del técnico. Jorge “Coco” Araujo, sin ser muy expresivo hacia afuera, ha logrado que el equipo le crea y lo respalde dentro de la cancha.

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