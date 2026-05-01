Es un entrenador directo, que no le da muchas vueltas a las cosas, y eso el jugador lo siente. Hay respeto por lo que representa en el club, pero también por cómo maneja el grupo. No es de hacer mucho ruido, pero sí de hablar lo justo y necesario. Y en este partido se notó primero el ímpetu de sus jugadores por conseguir el resultado, de no dar ninguna pelota por perdida, lo que es el ADN de Universitario de Deportes.

Un caso puntual fue el de Jorge Murrugarra, que venía siendo criticado. Araujo decidió mantenerlo y darle confianza desde el arranque. El mediocampista respondió con un trabajo más silencioso, pero importante para el equipo, ordenando y metiendo cuando tocaba.

Después, en los cambios, también acertó. No desordenó al equipo y encontró variantes que le sumaron. Ahí apareció Lisandro Alzugaray, que terminó siendo clave en el desarrollo del partido.

Pero más allá de lo futbolístico, hay algo que se vio claro: el grupo está unido. En el gol, todos fueron a celebrar juntos, y eso no es casualidad. Hay un buen ambiente y se nota que el técnico Jorge Araujo ha logrado llegarle al plantel. No en vano cuando se le consultó en su momento a Álvaro Barco cuando era Director Deportivo de Universitario de Deportes sobre el reemplazante de Javier Rabanal, dijo “Jorge Araujo es el entrenador”, quitando la ética de interino.

En un club como Universitario, donde siempre hay presión, tener a alguien que conoce lo que significa estar ahí suma bastante. Y eso, de alguna manera, se está viendo reflejado en el equipo.

Un video desde el vestuario crema revela el discurso de Jorge “Coco” Araujo antes de la goleada ante Deportivo Garcilaso. Foto: Captura de video/X

Las disculpas de Williams Rivero y Santamaría

El domingo, en la derrota 2-1 ante Alianza Atlético en el Monumental, quedó claro el quiebre con la hinchada. Williams Riveros reaccionó mal e insultó a los hinchas, lo que le valió duras críticas tras sus reiteradas fallas defensivas. El hincha no le perdona que haya fallado en el éxamen de nacionalización y que tenga fallass garrafales para que el arco de Vargas sea vulnerado con goles.

Días después, tras el 4-2 ante Nacional, el zaguero intentó corregirse: hizo un gesto de rezo y se golpeó el pecho señalando el escudo, como pidiendo perdón.

El caso de Anderson Santamaría fue similar en cuanto a las críticas, pero su respuesta fue distinta: regaló su camiseta a un hincha como gesto de disculpa.

La palabra de Franco Velazco

Tras la victoria de Universitario de Deportes sobre Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores, el administrador del club, Franco Velazco, habló en conferencia de prensa y dio algunos alcances sobre la elección del nuevo técnico.

Señaló que no se trata de una decisión que se tomará a la ligera, sino que será un proceso bien pensado, acorde a la exigencia del club. En ese sentido, comentó que la mirada está puesta, principalmente, en entrenadores del mercado uruguayo o argentino.

La idea, según explicó, es encontrar un perfil que encaje con lo que siempre ha sido Universitario: un equipo intenso, competitivo y con propuesta ofensiva, características que forman parte de su identidad.

El directivo también remarcó que el próximo entrenador tendrá que sostener la línea del proyecto hasta el cierre del campeonato, pero sumando nuevas alternativas en lo táctico y con un conocimiento claro del plantel que tiene a disposición.

En esa línea, Franco Velazco explicó que, cuando apostaron por Rabanal, la intención era justamente ampliar las variantes del equipo. “Cuando se tomó la decisión con Rabanal, buscábamos tener mayor variedad en la parte táctica, teníamos un sistema 3-5-2 que todo el mundo lo conoce pero que en algunos casos termina siendo predecible y buscábamos tener un poco de mayor variedad en la parte táctica y ese es el perfil que nos dio inicialmente Javier”, sentenció.

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