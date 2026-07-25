¡Locura crema! El emotivo festejo de Lapadula tras darle el agónico triunfo a la U en el Monumental. (Foto: Universitario)
¡Locura crema! El emotivo festejo de Lapadula tras darle el agónico triunfo a la U en el Monumental. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

No pasó mucho tiempo para Gianluca Lapadula pueda ser ese jugador decisivo en Universitario. Tras su llegada a Ate, era evidente que necesitaba adaptarse, pero el delantero ítalo-peruano demostró que está listo para convertirse en un jugador clave. Y el último vierne lo hizo así: apareció para marcar el 2-1 y darle una agónica victoria a los cremas sobre Cusco FC en el Monumental. Una noche soñada para el ‘Bambino’.

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