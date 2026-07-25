No pasó mucho tiempo para Gianluca Lapadula pueda ser ese jugador decisivo en Universitario. Tras su llegada a Ate, era evidente que necesitaba adaptarse, pero el delantero ítalo-peruano demostró que está listo para convertirse en un jugador clave. Y el último vierne lo hizo así: apareció para marcar el 2-1 y darle una agónica victoria a los cremas sobre Cusco FC en el Monumental. Una noche soñada para el ‘Bambino’.

La jugada ocurrió tras una buen combinación con Alex Valera, quien le devolvió el balón al borde del área y Lapadula no paró hasta anotar. Lo que vino después fue explosión y alegría absoluta, ambas combinadas en un abrazo eterno con Valera y Riveros para empezar.

Alzugaray, Castillo, Murrugarra y el reto de compañeros corrieron a abrazarlo y felicitarlo, demostrando la unión dentro del grupo. Lapadula tomó aire en medio de los festejos para continuar jugando; sin embargo, faltaba el último abrazo con Aldo Corzo, el referente que le dio la bienvenida al grupo.

El ‘Bambino’ fue a festejar con Corzo a un lado del campo. Ambos son compañeros desde la selección peruana, donde coincidieron camino a Qatar 2022. Ahora, vuelve a comparten un objetivo común: salir campeón con Universitario.

Con su gol, Lapadula se muestra vigente y busca abrirse paso a la titularidad. El ‘Bambino’ quiere seguir dándole alegrías a la U y complicarse las cosas al técnico Héctor Cúper a la hora de elegir a los titulares. ¿Será el primer tanto de muchos? El hincha crema espera que sí.

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