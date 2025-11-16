El emotivo recorrido de rodillas de Usme y Castañeda, y el “Son lágrimas de felicidad” que conquista Matute: Lo que no se vio del título de la ‘U’ en el femenino

Fueron alrededor de 18 mil aliancistas que llenaron las tribunas oriente, occidente y sur los que estaban preparados para festejar un nuevo campeonato de Alianza Lima. Pero olvidaron una cosa muy importante: al frente estaba Universitario, estaban las ‘Leonas’. Y en Matute, en ese estadio que el equipo masculino se consagró dos veces en su historia, ellas la hicieron por primera vez: ganaron 4-2 en penales (empataron 1-1 en el tiempo reglamentario) y se llevaron el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025.

Y mientras los encargados de sonido del estadio no tuvieron mejor idea que subir todo el volumen a los parlantes y poner música; las ‘Leonas’ en el campo celebraron como se debe. Hubo abrazos, lágrimas, cánticos y promesas cumplidas como la de las colimbianas Catalina Usme y Tatiana Castañeda, quienes recorrieron el largo del campo de rodillas, agradeciendo el título que no solo fuerza una nueva final ante Alianza Lima por el título nacional, sino que otorga la clasificación a la Libertadores del próximo año.

Penal errado y gol crema

En uno de los palcos ubicados en occidente central se encontraban Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y Eryc Castillo viendo el partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes que, hasta el minuto 20, todavía marchaba 0-0 y sin ninguna sorpresa.

Dos palcos hacia la derecha, se encontraba Hernán Barcos junto a su familia. Como era de esperarse, la mayoría de hinchas se acercaba a ambos palcos para poder sacarse alguna foto o que les firmen alguna camiseta. Mientras tanto, en la cancha el partido todavía parecía bastante tibio.

La primera gran emoción llegó en el minuto 28 cuando la árbitra Milagros Arruela fue al VAR a revisar una presunta mano dentro del área de Alianza Lima y, finalmente, determinó que era penal en favor de las locales. La encargada de ejecutar desde los doce pasos fue la goleadora del equipo, Adriana Lucar.

La ‘Bombardera’, con amplia experiencia en todo tipo de definiciones y 101 goles con la camiseta íntima, no estuvo en su mejor tarde. Al abrir mucho el pie derecho, terminó desviando la pelota por fuera del arco y, aunque la arquera Gabriela Bórquez ya había anticipado la dirección, esto no fue necesario por el error de la delantera que solo atinó a lamentarse llevándose la camiseta a la cara. Las caras en la tribuna eran lo que se esperaba: nadie podía creer lo que habían visto.

A partir de entonces, el cuadro ‘crema’ se llenó de confianza y, hacia el segundo tiempo, ingresaron con una actitud menos defensiva y más propositiva. Fue entonces cuando, en el minuto 76 y tras varias aproximaciones peligrosas, Karen Páez logró abrir el marcador al vencer la portería de Maryory Sánchez.

Todo el banquillo del cuadro crema se unió en un solo abrazo y la jugadora, hacia la otra esquina, hizo lo propio con sus compañeras. El cuadro local, con José Letelier a la cabeza, hizo algunos cambios para poder reaccionar al partido y realizó la variante decisiva de Heidi Padilla por Sashenka Porras.

Tanda de penales con la fe de las ‘leonas’

Una vez que se dispusieron siete minutos más para culminar el encuentro, apareció Sashenka Porras con un gol de cabeza sobresaliente justo antes de que suene el pitazo final, lo que despertó la euforia en las tres tribunas del estadio de Matute pero esto no desconcentró a las ‘leonas’.

En los minutos previos a que inicie la tanda de penales, las cremas hicieron un círculo en el que cada una parecía dar un mensaje de aliento y optimismo. Del otro lado, en Alianza Lima, sus jugadoras más bien se encontraban algo dispersas y recibían algunas indicaciones del cuerpo técnico.

Una vez que inició la tanda de penales, Góbriela Borquez, la arquera ‘crema’, se convirtió en la gran salvadora del equipo al atajar ante Neidy Romero y ‘Rafinha’ Marques que, finalmente, le valieron el título de campeón del Torneo Clausura a Universitario de Deportes.

Universitario ganó Torneo Clausura femenino en los penales y celebró en Matute. (Foto: Julio Reaño/ @photo.gec)

Como era de esperarse, las futbolistas de Alianza Lima se retiraron apresuradamente a los vestuarios, mientras que las futbolistas de Universitario se quedaron en el centro del campo celebrando y esperando la premiación por el torneo obtenido.

Si bien daban algunos cánticos, el estadio de Alianza Lima dispuso colocar parlantes con canciones alegóricas al club victoriano y las futbolistas cremas no eran escuchadas. Sin embargo, su euforia y emoción eran desbordantes. De hecho, Catalina Usmen y Tatiana Castañeda, dos jugadoras clave en el equipo merengue, realizaron una especie de ofrenda al recorrer la mitad de la cancha de rodillas a modo de agradecimiento.

“Te acuerdas de muchas cosas, de personas que ya no están, de mi familia que está lejos pero siempre me apoya. Esas lágrimas son de felicidad, porque es poder entregarles una alegría y hacer que se sientan orgullosos de mí”, contó Karen Parez, la goleadora crema, tras el título.

Cabe recordar que, con esto, Universitario de Deportes quedó clasificado a la Copa Libertadores 2026 y ha forzado jugar finales de ida y vuelta contra Alianza Lima para poder definir al campeón nacional de la Liga Femenina 2025 que, a su vez, será el que clasifique a la Copa Libertadores 2027. Las fechas son el 7 y 14 de diciembre.