Por Marco Quilca León

En Universitario de Deportes, el tricampeón del fútbol peruano y el club con más títulos, no hay tiempo. Nunca lo hubo. Tampoco margen de error. Y los experimentos, como el del director deportivo Álvaro Barco con Javier Rabanal, deben corregirse cuanto antes. Oficializada la salida del técnico español, será Jorge Araujo el encargado de dirigir de manera interina al equipo esta noche (8:30 p.m. / L1 Max) ante Deportivo Garcilaso. A ocho puntos de los líderes Alianza Lima y Los Chankas, la ‘U’ está obligado a ganar.

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