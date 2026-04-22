“Agradecemos a Javier Rabanal y a su comando técnico por el profesionalismo demostrado durante su etapa en la institución, y les deseamos éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales”, dice la parte final del comunicado de despedida del entrenador. Un corto ciclo que duró apenas cuatro meses en los que dirigió 12 partidos (10 en el torneo local y 2 internacionales), registrando cinco triunfos, cuatro empates y tres derrotas, con un balance de 13 goles a favor y 11 en contra. Y ayer se convirtió en el décimo estratega cesado de la Liga 1.

El comunicado oficial de Universitario sobre la salida de Javier Rabanal. (Imagen: Universitario)

Sin Rabanal, la danza de nombres para ser el nuevo entrenador crema empezó. Los primeros fueron dos viejos conocidos: Fabián Bustos y Jorge Fossati. El argentino decidió respetar su contrato con Millonarios de Colombia, mientras que el uruguayo no fue una opción viable por la forma en cómo se fue después de su exitosa segunda etapa.

De acuerdo al programa “Hablemos de Max”, a las oficinas de la ‘U’ llegaron el CV de 15 técnicos, entre ellos algunos de renombre como Reinaldo Rueda, Ramón Díaz, Martín Palermo y Hernán Crespo. Sin embargo, la decisión aún no será tomada.

“El técnico que llegue tiene que saber la idiosincrasia del club, lo que lo ha llevado a conseguir tres títulos consecutivos. También tiene que conocer al futbolista peruano”, analizó Johan Fano, delantero que jugó en tienda merengue en 2007 y 2011.

Álvaro Barco es el responsable del fichaje de Javier Rabanal, quien dejará de ser técnico de la 'U' en las próximas horas. | Foto: Lenin Tadeo / LENIN TADEO

“(Jorge) Araujo está mucho tiempo en el club, conoce al plantel, salió campeón como jugador y conoce el pensamiento del hincha de la ‘U’. ¿Por qué no animarse por él? Quizá es la gran oportunidad que esperó”, añadió Juan Pajuelo, tricampeón con los cremas entre 1998 y 2000.

Para Juan José Oré, goleador de la ‘U’ a inicios de los 80 y asistente técnico en aquel tricampeonato, “el éxito de la ‘U’ en estos tres años se basó en tener técnicos que llegaban y seguían el libreto que ya estaba establecido”.

Los refuerzos bajo la lupa

La crisis de Universitario se explica de muchas maneras, pero hay un nombre que se escucha en cada debate: Álvaro Barco. El director deportivo fue el encargado de traer a Javier Rabanal y los refuerzos, entre ellos el senegalés-español Sekou Gassama, quien apenas ha disputado 101’ minutos en el año y está destinado a salir de cara al torneo Clausura.

“La verdad no sé cómo han podido contratar a (Sekou) Gassama. Bueno, la culpa no es de él seguramente, sino de los que lo trajeron”, apunta Oré, conocedor del puesto.

Sekou Gassama apenas ha jugado 101 minutos en la temporada. (Foto: GEC)

Pero Gassama no es el único apuntado. Para Pedro Ortiz Bisso, periodista que conoce como pocos el mundo de la ‘U’, señala que “si hay dinero para indemnizarlo, (Héctor) Fértoli”. El argentino llegó con altas expectativas, pero no encontró su lugar en el campo y apenas ha disputado 175 minutos. Su presencia no parece ser importante en un mediocampo que sale de memoria con Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes y Jairo Concha.

Aunque no deje de pensar en el Apertura, Universitario debe cambiar y mucho para el Clausura.

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