Por Jasson Curi Chang

En Universitario de Deportes, las noticias han aprendido a vivir fuera de la cancha. En los últimos días, la agenda crema se cargó de ruido externo: una posible sanción al Monumental por supuestos actos racistas frente a UTC que, hasta ahora, no ha encontrado resolución ni avance concreto. Puertas adentro, sin embargo, el pulso del equipo late en otro ritmo. Uno que mezcla urgencias deportivas, decisiones tácticas y una conversación pendiente sobre identidad.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.