Por Jasson Curi Chang

Y al día siguiente, cuando despertó, Universitario se dio cuenta que el problema no era solo Javier Rabanal y su indeclinable apuesta por no entender el sistema 3-5-2. En la libertad del mando de Coco Araujo, la ‘U’ le pasó el cortauñas a las garras y apagó el rugido con un cántico que toda la tribuna de Occidente coreó con furia. “Fuera, Barco; fuera, Barco”, soltaron luego de la lamentable derrota por 2-1 ante Alianza Atlético de Sullana. Si alguien tenía esperanza, la caída en un Monumental de 40 mil asistentes le puso el último clavo al cajón del sueño de ganar el Apertura.

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