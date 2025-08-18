El fastidio todavía existe en Universitario tras el gol anulado ante Sport Huancayo por una polémica posición adelantada de José Carabalí. En tienda crema alzaron su voz de protesta y denunciaron un complot de parte de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR); sin embargo, desde esta institución salieron al frente para dar una respuesta.

En diálogo con Ovación, Víctor Hugo Carrillo, presidente de la CONAR, argumentó que no hubo error arbitral y explicó su postura. “Fue correctamente anulado, recibí el informe del quality manager y está adelantado la punta del pie de Carabalí”, aseguró, respaldando la decisión del juez principal Pablo López.

En el mismo sentido, afirmó que no hubo anulación del VAR: “El árbitro asistente, ante una situación de posible fuera de juego, cuando termina la acción dentro de la portería, manifiesta su decisión señalando el fuera de juego. La correcta decisión es del árbitro asistente en la cancha”.

De igual manera, se refirió al trazado de líneas que se mostró en las imágenes. “Es confusa para quienes no conocen el sistema de arbitraje, la complejidad en el trazado está siempre en base a la perspectiva que proyecta una imagen. Desde ahí es ser consciente que no es una foto la que se mira, es un trazado. Este sistema viene y se utiliza hasta en el torneo español”.

Por último, descartó que exista un complot en contra de Universitario. “Ningún árbitro sale con mala intención, definitivamente no es así. Hay que entender el sistema, cuáles son los pasos a seguir del trazado de línea virtual para luego dar opiniones de que si estuvo mal hecha”, indicó.

