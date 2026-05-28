Por Jasson Curi Chang

Decirle adiós a la Libertadores en Universitario de Deportes dejó una escena que hace mucho no se veía en el Monumental: jugadores cabizbajos, 50 mil hinchas insultando al plantel y un técnico que, apenas terminado el empate 0-0 ante Tolima, entendió que el problema de la ‘U’ no pasa solamente por lo emocional. Héctor Cúper, curtido en noches grandes del fútbol mundial, descubrió en apenas tres partidos que el tricampeón peruano necesita una reconstrucción profunda para volver a competir de verdad.

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