Porque mientras Edison Flores, Matías Di Benedetto y Diego Romero salían a pedir disculpas por la eliminación de la Copa Libertadores y también de la Copa Sudamericana, el entrenador argentino ya tenía claro que la crisis iba mucho más allá de un mal resultado. Universitario cerró la fase de grupos con 507 minutos sin anotar un gol, la peor racha ofensiva del club en todo el siglo XXI, y dejó escapar cerca de 1.5 millones de dólares entre premios deportivos y bonos por clasificación.

Por eso, apenas terminó la conferencia de prensa, Cúper lanzó una frase que en la interna crema ya empieza a tomar fuerza de ultimátum: “Hemos tenido una charla, pero creo que en estos días trataremos de acelerar todo lo que podamos hacer”. No fue una frase lanzada al aire. Según pudo conocer El Comercio, hoy jueves 28 de mayo el comando técnico sostendrá una reunión clave con la dirigencia crema, donde estarán presentes el administrador Franco Velazco y el gerente deportivo Antonio García Pye. Ahí, Cúper presentará un informe deportivo detallado sobre el rendimiento individual y colectivo del plantel.

Será, probablemente, la reunión más importante del año en Universitario.

Universitario recuperó solidez con Héctor Cúper, pero perdió lo más importante: el gol. Ante Tolima, la ‘U’ se juega mucho más que una clasificación. (Photo by Dante FERNANDEZ / AFP) / DANTE FERNANDEZ

El informe letal

El informe elaborado por Cúper incluye la evaluación de 22 de los 23 futbolistas que utilizó en sus primeros tres partidos al mando del equipo: Nacional de Uruguay, CD Moquegua y Tolima. El argentino observó comportamientos tácticos, respuesta física, personalidad competitiva y adaptación a la idea de juego que pretende implementar. Y las conclusiones no serían alentadoras para buena parte del plantel.

Sobre todo para los refuerzos del 2026.

De los seis futbolistas incorporados esta temporada, el único que superó la evaluación preliminar de Cúper fue el argentino Caín Fara. El defensor se consolidó rápidamente como uno de los jugadores más regulares del equipo y mostró liderazgo en una defensa que perdió solidez durante el año. Distinto es el panorama de Sekou Gassama, Miguel Silveira, Héctor Fértoli, Lisandro Alzugaray y Bryan Reyna, quienes no convencieron al entrenador argentino.

Cada caso tiene sus matices. Gassama, por ejemplo, llegó como apuesta internacional para potenciar el ataque, pero entre lesiones, bajo ritmo competitivo y poca influencia ofensiva terminó siendo uno de los jugadores más cuestionados por la hinchada. Ante Tolima volvió a ingresar desde el banco y otra vez mostró desconexión absoluta con el partido. Hoy, en la interna crema, ya se da casi por descartada su continuidad para el Clausura.

La situación de Héctor Fértoli también parece definida. El extremo argentino, que llegó como un futbolista capaz de darle desequilibrio y experiencia internacional al plantel, apenas pudo jugar 30 minutos ante Tolima antes de salir lesionado. Cúper siente que físicamente no logra sostener la intensidad que exige el fútbol peruano y su permanencia para la segunda mitad del año también luce complicada.

Universitario cerró una Copa Libertadores para el olvido: empató 0-0 con Tolima, quedó eliminado de toda competencia internacional. | Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

En tanto, Bryan Reyna y Lisandro Alzugaray siguen bajo evaluación, aunque ambos quedaron marcados por la irregularidad. Reyna todavía no logra recuperar continuidad tras meses sin competencia desde su salida de Belgrano, mientras que Alzugaray alternó buenos momentos con largos pasajes de desconexión futbolística.

Pero el informe de Cúper no apunta únicamente a los refuerzos. También alcanza a los referentes del plantel.

Edison Flores y Alex Valera aparecen en el centro de las preocupaciones ofensivas del entrenador. Entre ambos lideran un ataque que simplemente dejó de producir. Flores no logra recuperar la explosión física que lo convirtió en el hombre de los goles importantes, mientras que Valera volvió a quedarse solo, obligado a luchar permanentemente contra defensas cerradas y sin socios claros en ataque.

La estadística es brutal: Universitario no anota desde el minuto 33 de la derrota ante Coquimbo Unido en Chile. Desde entonces pasaron cinco partidos completos sin goles. La ‘U’ dejó de intimidar.

Otros nombres también aparecen bajo observación. Paolo Reyna, César Inga y Hugo Ancajima no consiguieron explicar futbolísticamente por qué debían sostener un lugar dentro del plantel. Además, jugadores que arrancaron el año como titulares indiscutibles terminaron perdiendo terreno: Jesús Castillo dejó de transmitir seguridad en la volante, Miguel Vargas perdió el arco y Jorge Murrugarra dejó de ser ese mediocampista de equilibrio que había sido fundamental en temporadas anteriores.

Por eso, cuando Cúper habló de “acelerar todo”, en realidad se refería a una reingeniería total del plantel.

Héctor Cúper empezó con los entrenamientos en Universitario de Deportes. (Foto: Universitario)

Los pedidos de Cúper

El entrenador argentino pretende incorporar, como mínimo, un centrodelantero de jerarquía sudamericana que pueda competir seriamente con Alex Valera. También pidió un atacante externo, un “7” capaz de jugar por todo el frente ofensivo y romper líneas en velocidad. Además, considera urgente la llegada de un volante ancla con características similares a las que tenía Rodrigo Ureña: agresividad para recuperar, salida limpia y liderazgo táctico.

La dirigencia sabe que ese puesto es prioritario. Incluso, el nombre de Ureña volvió a aparecer informalmente alrededor de Ate, aunque por ahora la intención principal sería encontrar un perfil parecido más que apostar directamente por su retorno.

Cúper también considera necesaria la llegada de dos interiores y dos carrileros para darle más variantes tácticas al equipo. En resumen: Universitario necesita reconstruirse casi por completo si realmente pretende pelear el tetracampeonato.

Héctor Cúper empezó con los entrenamientos en Universitario de Deportes. (Foto: Universitario)

Los tiempos, además, son cortos. Este sábado, ante Sport Huancayo, la ‘U’ cerrará oficialmente su participación en el Apertura. Luego llegará un periodo de decisiones incómodas: jugadores que saldrán a préstamo, futbolistas que no continuarán y negociaciones que deberán resolverse rápido para evitar otro semestre perdido.

El libro de pases abrirá oficialmente entre el 1 de julio y el 11 de agosto. Pero en Universitario saben que no pueden esperar demasiado. Tras el Mundial se jugará el Clausura y la única obsesión que quedará viva será salvar el año con el tetracampeonato.

Porque la Copa Libertadores dejó algo más que una eliminación. Dejó un diagnóstico brutal. Y Héctor Cúper ya comenzó a escribir la cirugía.

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