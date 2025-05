“Vamos al Cusco con ilusión y optimismo de regresar con la victoria”, había señalado Fossati en el aeropuerto Jorge Chávez antes de subirse al avión. Y antes de que este demore en su despegue. Más allá del deseo, el técnico uruguayo decidió rotar jugadores pensando en el partido ante Independiente del Valle por la Copa Libertadores este miércoles, por lo que dejó en Lima a piezas claves como Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes y Horacio Calcaterra.

Con dos goles de Facundo Callejo, el equipo local sumó tres puntos y le quitó el invicto al cuadro crema de Jorge Fossati que, pese a la derrota, se mantiene en lo más alto de la tabla



La ‘U’ alineó con el conocido 3-5-2 con Sebastián Britos en el arco; César Inga, Williams Riveros y Gustavo Dulanto en defensa; Hugo Ancajima y Paolo Reyna como carrileros; Jorge Murrugarra, Jairo Concha y Jairo Vélez en el medio; y arriba la dupla Alex Valera y José Rivera.

La estrategia fue una, pero el trámite del partido fue otro. Cusco dominó en todos los sectores del campo, menos en las áreas. Los locales dominaron el balón (62% de posesión y 519 pases), pero remataron nueve veces, menos de la mitad que la ‘U’. Sin embargo, la eficacia estuvo de su lado con el doblete del argentino Facundo Callejo, quien entre lágrimas dedicó ambos goles a su familia que se encuentra en Argentina.

El rostro desencajado de Fossati se notó en varios pasajes del partido. Fue superado, incluso luego de cambiar su 3-5-2 por un 4-4-2, poblando más el mediocampo. La U terminó jugando con línea de cuatro defensores los últimos diez minutos, pero no encontró el gol.

“No hicimos un buen partido, pero creamos varias situaciones”, señaló el entrenador charrúa al término del encuentro. “Sabíamos que íbamos a enfrentar a un rival complicado. Quien me escucho hablar en el 2023, sabe que no pongo excusas, Cusco es muy buen equipo y tiene un gran entrenador”, agregó.

El talón de Aquiles de Fossati

Después de un gran reestreno con un contundente 6-0 ante UTC en el estadio Monumental, la U de Fossati se chocó contra una pared en el Cusco. Y no solo no aprovechó para despegarse de sus perseguidores, sino que perdió el invicto con el que llegaba en el Torneo Apertura: habían acumulado siete triunfos y dos empates. Este sábado le sumaron una derrota.

Y lo hizo fuera de Lima, la gran pesadilla de Jorge Fossati. En 2023, los cremas dirigidos por el charrúa disputaron 15 partidos fuera de la capital peruana y registraron siete derrotas, cuatro empates y cuatro victorias.

La tarea pendiente del estratega es seguir el camino de Fabián Bustos, quien supo empatar en Cajabamba y ganar en Juliaca. O el de Manuel Barreto, quien comandó el triunfo frente a Barcelona en Guayaquil por la Copa Libertadores.

El reemplazo de Barreto

Jean Ferrari se pronunció sobre la salida de Manuel Barreto, quien dejó el cargo de director deportivo en Universitario de Deportes. El administrador crema dejó en claro quién ocupará su lugar y también cuál fue el verdadero motivo que empujó al exfutbolista a dejar el club.

Fue una noticia que afectó a todo el grupo. Manuel es un profesional de primerísimo nivel, creería que es el mejor en lo que es análisis, investigación, estructura, planificación del tema fútbol en el país. Ha sido un remezón dentro de la institución, pero sabemos que es parte del fútbol", dijo Ferrari sobre Barreto en L1 MAX.

Además, el dirigente de Universitario explicó que no le pidió a Barreto que se quedará porque no le vio las ganas de continuar.

“Cuando hay casos de esta naturaleza no soy de pedir retención o mejorar el sueldo. Lo primero que pregunto es si te quieres quedar, de ahí doy otro paso. Cuando me dicen no, no entro en mucha negociación”, aseguró.

Por último, el directivo señaló que por el momento el puesto será ocupado por Antonio García Pye. “De momento no hay reemplazo. El libro de pases se abre hasta el clausura. Las funciones las asume Antonio (García Pye), que teníamos los dos cargos muy puntuales. Hoy es simplemente manejo porque no hay que conformar de momento nada”, explicó.

