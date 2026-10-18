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Resumen

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Federico Urciuoli dirige al segundo club de su carrera como entrenador. (Foto: Alianza Atlético)
Federico Urciuoli dirige al segundo club de su carrera como entrenador. (Foto: Alianza Atlético)
Por Raúl Castillo

A los 26 años, después de estar jugando en el ascenso argentino e italiano, Federico Urciuoli tomó la decisión de no jugar más al fútbol profesional. “No alcanzaba los objetivos que yo quería”, confiesa sobre el actual DT de Alianza Atlético sobre su pasado. Hoy, sin embargo, todo luce diferente para él. Con 42 años, el nacido en Buenos Aires es uno de los mejores entrenadores de la Liga 1, llevando al equipo de Sullana a la parte alta del Torneo Clausura y mirando con orgullo haber llegado a este presente en el Perú. “No fue fácil, fue un camino transitado con mucho sacrificio, angustia, sinsabores y dejando cosas de lado”.

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Entrevista