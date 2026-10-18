A los 26 años, después de estar jugando en el ascenso argentino e italiano, Federico Urciuoli tomó la decisión de no jugar más al fútbol profesional. “No alcanzaba los objetivos que yo quería”, confiesa sobre el actual DT de Alianza Atlético sobre su pasado. Hoy, sin embargo, todo luce diferente para él. Con 42 años, el nacido en Buenos Aires es uno de los mejores entrenadores de la Liga 1, llevando al equipo de Sullana a la parte alta del Torneo Clausura y mirando con orgullo haber llegado a este presente en el Perú. “No fue fácil, fue un camino transitado con mucho sacrificio, angustia, sinsabores y dejando cosas de lado”.

Primero, Urciuoli arrancó como asistente de un amigo suyo que entrenador en un equipo de cuarta categoría del fútbol argentino, luego tuvo la chance de ser jefe de equipo en Almagro. Posteriormente, se desarrolló como scouting en el mismo club y llegó hasta ser DT de la reserva. Después se fue a las formativas de Argentinos Juniors, para continuar como asistente en una institución de Segunda y, en 2022, formar parte del CT de Gustavo Álvarez en Atlético Grau.

Al terminar su primera experiencia en el Perú, el argentino viajó a Ecuador con Guillermo Duró para estar en Delfín hasta que llegó la primera propuesta para ser DT principal: en Camioneros, cumplió un ciclo exitoso, para ahora ser el entrenador del ‘Vendaval del Norte’. Ahora, a puertas del partido frente a Universitario de Deportes en el Mansiche, Urciuoli le concede una entrevista a DT El Comercio para hablar del fútbol peruano, su plantilla y futuro.

-Tras otra experiencia en el fútbol peruano (previamente como asistente de Gustavo Álvarez en Atlético Grau), ¿qué opinión le deja el campeonato de la Liga 1?

Me encontré con una liga muy competitiva, superior a los niveles que había encontrado en el 2022. Este Clausura demuestra que hay paridad, que hay muchos equipos peleando por ingresar a copas internacionales, y también peleando por estar en los primeros puestos del Torneo. Así que, en ese sentido, veo una evolución del campeonato y contento de estar acá.

-¿Qué diferencia ha encontrado en tu experiencia con el fútbol argentino y el peruano?

La intensidad. En el fútbol peruano, por momentos, el jugador descansa en la tranquilidad de su de su técnica individual, de su talento. El argentino, en cambio, le agrega intensidad a lo que ya tiene y hace una combinación, digamos, más adaptable al fútbol moderno.

-¿Cómo cambiar la intensidad en el fútbol peruano en un futuro?

Es un trabajo a mediano y largo plazo en las juveniles, que creo que hay que trabajar en todo el fútbol peruano, aunque las urgencias del fútbol, siempre marcan que hay que resolver en lo más inmediato y hay que intentar aplicarlo lo más rápido posible. Definitivamente, los más jóvenes son los que pueden adaptarse a este fútbol más moderno en la actualidad.

¿Qué impresión te ha dejado el futbolista peruano?

Veo jugadores con una técnica individual superior a muchos otros, aunque con un proceso formativo en el cual tienen un déficit grande en cuanto a lo nutricional, orden táctico y situaciones específicas de juego que empiezan a resolver a partir de los 20 a 23 años. Ello en Argentina, entre los 12 a los 15, ya tienen todos los temas relacionados al juego, siendo apoyando en un orden nutricional que le permite sostener cargas muy intensas, así competir a altos niveles. Creo que apostando ahí y teniendo un poco de paciencia, se verá todo lo bueno que tiene el jugador peruano, potenciándolo dentro de unos años.

-Antes de tocar la buena campaña de Alianza Atlético, ¿cómo miras las implementaciones de cara al próximo año en el fútbol peruano? Menos extranjeros, bolsa de minutos, etc.

Todas las decisiones que se toman con respecto al cupo de extranjeros o bolsa de minutos son en pos de que impacte en algún momento en la selección nacional y hay que sostenerlo, hay que hay que administrar ese cupo de juveniles y esa valoración por el jugador nacional, sostenerlo en el tiempo para que esos juveniles, que hoy uno tiene la obligación de ponerlos por reglamento, ya el año que viene si quedan fuera de la bolsa de minutos, no sean descartables y vuelvan a tener minutos. Sino sería algo que no se sostendría en el tiempo.

Después, hay muchas facetas en el área en el aspecto del proceso formativo que no es solo nutricional, sino en táctico, de entender una idiosincrasia, una cultura, una identidad del futbolista peruano que hay que potenciarla en lo moderno, no hay que copiar a nadie, sino que hay que mostrarle al jugador desde chico todo lo bueno que tiene, todo lo bueno que se ha conseguido a lo largo de la historia, pero adaptable al fútbol moderno, con capacitación para entrenadores juveniles que sean específicamente de juveniles porque ese es el lugar y esa es la forma en la que en la que van a aprender y desarrollarse de una mejor manera.

Federico Urciuoli ha dirigido 42 encuentros de Alianza Atlético. (Foto: Alianza Atlético)

-Tiene precisamente a dos jugadores Sub23 como Hernán Lupu y Jorge del Castillo…

Son dos jóvenes de características totalmente diferentes. Hernán Lupu tiene un despliegue descomunal, tenía un desorden táctico importante que logramos corregir, en el cual hoy corre la cancha de una manera mucho más efectiva. Hernán es un volante que, por momentos, hace de doble contención y se suelta y, por otros, juega de interior derecho. Es versátil, nos ha dado una mano alguna vez de lateral derecho, alguna vez de central, puede hacerlo de volante central, pero considero que de doble contención con despliegue o de interior derecho es su mejor versión. Es un joven que corre la cancha de una manera ordenada, efectiva, pisa área, es un jugador que tiene gol. Creo que es un valor importante como joven promesa para el día de mañana, viéndolo con un ojo de jugador seleccionable, ¿no?

Con respecto a Del Castillo, es totalmente diferente, es un jugador de una técnica individual muy buena, con buena pegada, que puede jugar de extremo, detrás del nueve o de enganche. Lo hemos utilizado en esas posiciones, es un jugador que hay que estarle cerca como todos los talentosos, acompañarlo y hoy está en un buen momento, así que esperamos que siga así.

-En Liga 1, Alianza Atlético ha ganado 6 de los últimos 8, ¿qué factores ha considerado importantes en cuanto al equipo para ponerse en la parte alta del campeonato?

La clave es tener una idea para sostenerla. Por momentos, hemos modificado las formas de las disposiciones tácticas, pero siempre con una identidad de asumir el protagonismo, más allá de que en algunos escenarios nos ha costado un poco más, en otros menos. El trajín de la Copa Sudamericana nos llegó a postergar este momento, yo creo que éramos un equipo en formación y cuando nos tocó competir en el plano internacional, con tantos partidos y con tanta carga, hizo de que el equipo se enfocara más en la competencia, en el tratar de conseguir resultados, que por ahí encontrar un funcionamiento que hoy se ve en la actualidad.

-¿Qué tanto digamos significa para ustedes este encuentro del domingo ante Universitario? Como has mencionado en la previa, salir de Piura, ir a Trujillo…

Sin duda, es una obligación para nosotros ser protagonistas y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ganar el partido. Por un montón de circunstancias: por defender estos puestos de privilegio en el Torneo Clausura y para seguir cada día más cerca de cumplir el objetivo de volver a competir en el plan internacional. Entonces, todo eso importante en una idea que cada vez queremos que sea más consistentes y nuestro juego nos lleve a sostenerlo lo más alto.

-Definitivamente, la cancha juega…

Es adaptarse durante el partido, es rápido. En lo que es pisar el césped, habrá dos equipos vamos a hacer dos equipos visitantes en ese aspecto. La ‘U’ juega en su cancha, nosotros jugamos en el Campeones del 36. Entonces, va a ser un estadio neutral. El que se adapte primero, el que tenga las mejores sensaciones, el que se haga de la pelota va a ser el equipo que marque por dónde va a ir el partido. De eso, nos tenemos que encargar nosotros. Es un estadio en donde habrá mucha gente de la ‘U’, lo tenemos claro, pero más allá de eso, hay que adaptarnos rápido y emplear lo mejor de nuestro juego para acercarnos a un triunfo.

-Leí en una entrevista anterior que hablabas del 3-5-2 como un sistema previsible…

No, lo yo quise decir, porque se me malinterpretó, es que era fácil saber que iban a jugar así porque juegan así hace como tres años y no me producía un desgaste andar adivinando si jugaban con cuatro, cinco, etc. Era muy muy factible incluso en la línea de cinco, difícil de contrarrestar, pero a veces te cortan, te dictan y parece como que uno peca de soberbio y no era mi intención. Si me preguntas, no tengo tan claro que vuelvan a utilizar una línea de cinco, quizás sorprenden y jueguen con una línea de cuatro. Entonces, hay que trabajar para enfrentar dos tipos de sistemas posibles y saber presionar a ambos sistemas.

Federico Urciuoli tiene intenciones de renovar con AAS. (Foto: Alianza Atlético)

-A corto plazo, el plan es clasificar a un torneo internacional, ¿a mediano plazo?

Consolidando una clasificación. Si Dios quiere, poder sacarme esa cuenta pendiente para el año próximo con un equipo más consolidado. En el plano de los torneos locales, poder incorporar de una manera muy efectiva algunos jugadores que nos potencien. Creo que eso nos faltó en la Copa Sudamericana, para que nos den un plus y poder eventualmente pasar de fase.

-¿Cómo miras la región Piura en la actualidad en el fútbol?

La región tiene que continuar desarrollándose a niveles infraestructura, estadios y predios deportivos. Todavía tiene mucho más para dar, lo mismo que en el desarrollo de juveniles. Cuando yo hice referencia en competir en una Copa Sudamericana o cualquier torneo internacional y no contar con un estadio lleno con el apoyo de mi gente, hago referencia a los viajes, la logística y el impacto sobre la carga física y la recuperación de los jugadores. Segundo, la identidad del hincha ve se ve dañada porque no tiene la posibilidad de verlo de cerca a su equipo y, tercero, yo considero que en un partido donde las cosas pueden estar saliendo o no, pero el empuje y el impacto de la gente suele influir de manera positiva para conseguir situaciones que realmente a veces no se pueden destrabar desde lo futbolístico. Jugamos contra Cali en estadio lleno, hicimos un gran partido. En un momento había 40 mil personas cantando, saltando y esos detalles influyen en el fútbol.

-Ahora, ¿cuál es el futuro de Federico Urciuoli en el Perú?

Continuar creciendo, siendo consciente de que hay procesos que valen la pena continuar. Eventualmente si aparecen ligas superiores y hay una oferta laboral, van a ser evaluadas, porque está bueno crecer de manera profesional y si toca quedarse acá, seguir creciendo dentro del Perú. Hay un desarrollo en el cual se puede continuar haciendo algo positivo dentro del país.

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