“El liderazgo también es saber cuándo cerrar un ciclo”: la historia detrás de la salida de Jean Ferrari de la U y cuál será su inminente futuro

Casi a la misma hora, en un directorio en el que estuvieron todos los gerentes del club, Jean Ferrari comunicó formalmente su decisión de salir de la institución. Todas las dudas sentimentales se lo impedían: el sueño vivo del tricampeonato, la posibilidad de seguir compitiendo en la Libertadores, la construcción del nuevo estadio para la Reserva y el Femenino en Campo Mar; el hinchaje que comparte con sus hijos. Incluso eran más poderosos que los rumores de cese por parte de Sunat y la relación distante con la nueva superintendenta, Marilú Llerena Aybar, a quien le pidió una reunión hace tres semanas, sin éxito. “Le dio la mano, lo saludó y se fue”, le dijo a DT una fuente muy cercana a la administración. En el fútbol los resultados aguantan (casi) todo. Salvo cuando el clima familiar se enturbia: los seis juicios que le ha interpuesto la empresa constructora Gremco y el pedido de su familia de “un poco de respiro”, fueron determinantes. Y ahí se terminó todo. Esa es la historia detrás.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Jean Ferrari es admisnistrador de Universitario de Deportes desde el 2021. Consiguió guiar al club hacia un bicampeonato nacional. (Foto: Universitario de Deportes) / Paolo Lopez

Anoche, el club Universitario hizo oficial su salida con un comunicado en redes sociales, tras casi cuatro años de gestión exitosa. El bicampeonato conseguido, los octavos de final de la Libertadores tras 15 años, el inicio del pago de la monstruosa deuda a partir del Plan de Viabilidad 2025 están escritos en piedra. Ninguna mezquindad lo borra. Tampoco los decenas de miles de rivales que, lamentablemente, han padecido su alegría. Los libros se hacen a partir de la obra, no con tuits.

Cierro una exitosa etapa en mi vida profesional y también personal, cumplí un lindo sueño, gracias a todos por tremendo apoyo.

Y dale U por siempre escucharán!!! pic.twitter.com/qiaY0H5vPj — Jean Ferrari (@jferrari5) July 17, 2025

¿Es verdad que el futuro de Jean Ferrari será asumir el cargo deportivo más poderoso de la FPF? DT está en condiciones de afirmar que sí: Ferrari deja Universitario y en unas semanas formalizará su vínculo con Videna. Hace más de un mes, Agustín Lozano volvió a comunicarse con Ferrari. Esta vez sí hubo una reunión. “Necesito una persona con las espaldas suficientes para refundar este momento de Videna”, habría sido el espíritu del discurso de Lozano. También es verdad que en las últimas semanas, los líderes del equipo, algunos gerentes y Álvaro Barco, recién nombrado Director Deportivo, intentaron convencerlo de quedarse, aún con la información desde Sunat de que en cualquier momento podían removerlo de su cargo (N.de R. DT se comunicó con la entidad el lunes y negaron rotundamente cualquier remoción o inicio de trámite para ello. Ver nota aquí). La lógica Ferrari, cuestionable o no, se resume en esta declaración para RPP: “Hemos pagado —aproximadamente— 72 millones a Sunat. Eso nunca había pasado en el club. Por ello, me sigue sorprendiendo la falta de consideración por parte de la entidad. No hemos generado deuda y hemos pagado”. Ahora, y como dice el comunicado de la U, “conforme al nuevo marco legal vigente, Ley 32113, le corresponde a la superintencia convocar a un nuevo proceso para la designación del nuevo administrador provisional”. ¿Candidatos? Miguel Ángel Torres, hoy en la FPF, es quien corre con más fuerza, según información que maneja este diario. Nos comunicamos con él pero “por respeto a la amistad con Jean” prefirió no brindar declaraciones. La candidatura que postula la administración saliente es el continuismo, encarnado en el abogado Franco Velazco Imparato, segundo al mando en la gestión Ferrari hasta la noche del miércoles.

Jean Ferrari asumió como administrador de la U en el 2021

Se termina así el ciclo institucional y deportivo más exitoso de la U desde que Jorge Nicolini y sus ambiciones construyeron en los 90 lo que ya la literatura ha bautizado como Los Años Maravillosos. Tan hiriente como Alfredo Gonzales y tan revolucionario como Rafael Quirós Salinas, acaso las dos caras del poder en los cien años del club más campeón del país, Jean Ferrari se va de Universitario y como suele ocurrir con apenas un puñado de hombres, ni sus tuits ni los reels con sus frases serán la real dimensión de su trabajo. Solo sus obras. De eso se hablará en diez años, con total nostalgia.

***********

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.