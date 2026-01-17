Universitario de Deportes tuvo su primer amistoso de pretemporada y el resultado no fue alentador. Los cremas cayeron 1-0 ante Sport Boys en Campo Mar, lo que generó distintas reacciones. Una de ellas fue la del propio técnico Javier Rabanal, quien dejó un mensaje en redes sociales.

El entrenador crema subió un estado en su cuenta personal de Instagram tras el resultado adverso. "Cosas buenas y aspectos que mejorar con mucho trabajo y dedicación”, escribió el español.

En la publicación también aparecen fotos del amistoso en Campo Mar. Rabanal es consciente de que esto recién empieza y que es necesario realizar ajustes al equipo para empezar su camino hacia el tetracampeonato.

Universitario lució un equipo sólido, que se conoce con y sin balón; no obstante, Rabanal busca implantarle su sello y potenciar el juego colectivo de los cremas partido a partido.

En esta ocasión, la U cayó 1-0 con gol de penal de Jostin Alarcón. Los cremas continuarán con su preparación de cara al inicio del Torneo Apertura 2026.