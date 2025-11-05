Universitario de Deportes consiguió el tricampeonato en la Liga 1 y hoy su foco está puesto en armar su plantel del próximo año. El club ya hizo algunas renovaciones, pero la duda apunta a la continuidad de Sebastián Britos, arquero de 37 años que todavía no ha asegurado su presencia en el equipo del 2026.

Al respecto, Britos salió al frente para esclarecer su situación y dejarle un mensaje a la administración que encabeza Franco Velazco. "Me gustaría seguir, por supuesto, es el club más grande del país, pero son los directivos quienes tienen que tomar la decisión. Claro, también Jorge Fossati", expresó en ‘Doble Punta’

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

El arquero de Universitario destacó el tercer título nacional consecutivo, pese a competir también a nivel internacional.

El uruguayo considera que la directiva “quizá tiene otro gusto” pensando en el plantel del 2026 y por eso todavía no lo llamaron para renovar. Sin embargo, hizo un pedido especial al club, pues considera que es prudente conocer con tiempo si va a continuidad o no en el equipo.

“No tengo 20 años para quedarme en el aire, me gustaría saber con anticipación qué va a pasar”, comentó Britos, descartando también que su posible salida tenga que ver con liberar un cupo de extranjero en el plantel.

Asimismo, se refirió a Diego Romero, quien suena como su posible reemplazante. “Es un arquerazo, que no ha encontrado un lugar para mostrarse. El tema es que encontrar esa continuidad no es fácil y ser regular durante mucho tiempo tampoco, yo siempre dije lo mismo y el que ha jugado al fútbol lo sabe, llegar a Primera no es lo complejo, el tema es mantenerse”, agregó.

****

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.