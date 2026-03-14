Universitario de Deportes dará este año un paso inédito en su proceso de expansión institucional con la inauguración de su primera franquicia internacional, que funcionará en Japón desde el 29 de marzo. Se trata de una escuela de fútbol dirigida tanto a ciudadanos japoneses como a peruanos residentes en ese país, una apuesta que busca ampliar el alcance de la marca crema fuera del Perú.

En ese contexto, Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, conversó con El Comercio sobre el nuevo proyecto de tener una academia de fútbol en Japón

¿Cómo se dio la franquicia de Japón?

La apertura de la sede en Kobe responde a una estrategia de expansión internacional que el Club definió en 2024, cuando nos propusimos fortalecer el modelo de franquicias como una unidad formal de crecimiento y proyección de marca.

En este caso, el impulso nace desde el exterior. Rafael Gallardo, exjugador del Club, residente en Kobe, plenamente identificado con la institución, nos buscó directamente. Desde Japón venía siguiendo el crecimiento sostenido de nuestras escuelas y detectó una oportunidad concreta: llevar la Marca U a un mercado con presencia de comunidad peruana y latina, y con una cultura altamente desarrollada en fútbol formativo.

Nos presentó la propuesta formal, evaluamos su viabilidad deportiva, comercial e institucional, y validamos que cumpliera con los estándares del Club. Así se concreta la apertura de nuestra primera sede internacional en Kobe – Japón, cuya inauguración oficial se realizará el 29 de marzo.

Este paso no solo representa un ingreso económico adicional y sostenible para la institución; sobre todo, abre una nueva línea de expansión comercial de la Marca U en el extranjero.

¿Cuál es el plan?

Desde el enfoque comercial, buscamos que la nueva sede en Kobe sea el punto de partida para abrir mercado internacional. La Marca U tiene un enorme valor emocional y deportivo en la comunidad peruana en el exterior, y las escuelas representan una oportunidad concreta de negocio para empresarios, exjugadores e inversionistas que quieran desarrollar una franquicia formal, bajo estándares institucionales, en los países donde residen.

El anuncio de Kobe – Japón ya ha generado interés y ha abierto la posibilidad de avanzar en una nueva sede en Estados Unidos, proyecto que actualmente se encuentra en evaluación y desarrollo.

En el plano deportivo, el modelo contempla formar jugadores con la camiseta de la U fuera del Perú, bajo nuestra metodología. Además, se proyecta que los talentos más destacados puedan realizar pasantías en nuestras instalaciones, integrarse a procesos formativos en el país y eventualmente formar parte de nuestros equipos competitivos.

Es un modelo que combina identidad, formación y negocio. Y, sobre todo, que amplía el alcance de la captación de talento más allá de nuestras fronteras.

Franco Velazco fue designado por Sunat como nuevo administrador de Universitario tras la renuncia de Jean Ferrari. (Foto: Universitario de Deportes)

¿Qué otras sedes internacionales se tienen en mente?

Hoy el mensaje es claro: queremos socios estratégicos que tengan capacidad de gestión, visión empresarial y compromiso con la formación deportiva. Buscamos desarrollar presencia institucional en mercados donde nuestra marca pueda crecer de manera sostenible y competitiva.

Aprovechamos esta entrevista para convocar formalmente a quienes deseen impulsar una sede oficial del Club en el extranjero. Queremos que Universitario tenga presencia en los países donde residen nuestros hinchas, que se formen talentos bajo nuestra identidad y que se generen oportunidades deportivas y comerciales de largo plazo.

Universitario de Deportes es una institución histórica en Sudamérica. Hoy estamos dando pasos firmes para que esa historia también se proyecte globalmente.

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