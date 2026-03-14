Por Jean Pierre Maraví Coppa

Universitario de Deportes dará este año un paso inédito en su proceso de expansión institucional con la inauguración de su primera franquicia internacional, que funcionará en Japón desde el 29 de marzo. Se trata de una escuela de fútbol dirigida tanto a ciudadanos japoneses como a peruanos residentes en ese país, una apuesta que busca ampliar el alcance de la marca crema fuera del Perú.

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