Universitario, el motor social más grande del país: precio, promesas y cuándo se lanzará el proyecto para nuevos socios del Tricampeón

Ni siquiera la tarde del 2005 en que pagó su membresía al contado con la plata de un viaje a EEUU donde trabajó durante el verano lo ha emocionado tanto: Universitario ha anunciado la reapertura del padrón de socios -previa depuración, actualización-, posiblemente, para enero del 2026. Navarro tenía 19 años y no lo dudó un segundo. Fue al banco y pagó todos sus ahorros. La otra noche en el Monumental, cuando su equipo goleó 3-0 a Juan Pablo II, dijo: “He pasado más de la mitad de mi vida siendo socio de mi club. Cuántos más habrá así”.

Lo que viene en los próximos meses será el descubrimiento de otras historias como la de Miguel Navarro. Cientos de hinchas que esperan el momento en que, en este proceso de refundación de la U, puedan profundizar su relación con el equipo de su familia. Firmar un documento, casarse para siempre con él. El club prevee, según explica Franco Velazco, administrador concursal, unos cuatro mil. Un status envidiable, que va más allá de tener un carnet.

Es, me explican, el gran proyecto de la administración Velazco. Y aunque él prefiere no ser tan categórico -“Lo que puedo decirte es que nosotros somos un club que no puede parar de crecer, y no hablo solo de lo deportivo”-, hasta tres fuentes con las que pudo conversar DT coinciden en que el fortalecimiento de la institucionalidad de la U -hoy, el club con más socios activos del país (600)- pasa por recuperar/reinvindicar/ofrecer las mejores condiciones de todas las sedes de Universitario para los socios que nunca dejaron de cotizar y otros nuevos, que esperaban esta oportunidad. El primer paso se dio el pasado 2 de octubre, vía un comunicado oficial para sus socios ordinarios: “El asociado que haya incumplido con el pago de tres a más cuotas de forma consecutiva, contará con 30 días calendario a partir del 15 de octubre del presente año para cancelar la totalidad de su deuda, caso contrario se procederá con la actualización y depuración del padrón de socios de acuerdo con lo establecido en el Estatuto...”. Dejan incluso el correo socios@universitario.pe y un WhatsApp 924861900. ¿Se lo permite la Ley 32113? Sí, es un tema amparado por ley: al administrador tiene facultades para cambiar el estatuto vigente. En paralelo y posiblemente la primera semana de noviembre, Universitario debe tener listo un estudio de mercado para saber, básicamente, la dimensión del proyecto, el tamaño de la inversión y las etapas/modalidades que podrían seguirse para iniciar la captación de nuevos socios estudiantiles.

Una ciudad dentro de la ciudad. El proyecto incluye, por supuesto, potenciar las sedes sociales: el querido Lolo Fernández de Odriozola, Campo Mar y el estadio Monumental, donde la U ha metido este 2025 un promedio de 42 mil personas como local. Velazco lo llama “los amenities”. Cancha de futbol para socios, fulbito, tenis, salón de reuniones, restaurantes, cancha de pádel, piscina para niños, etc. La habilitación total de Campo Mar para los socios, por supuesto: playa, piscina, áreas de parrilla, canchas. La primera gran obra se ubicará, según información extraoficial del club, en los altos de la tribuna oriente, peldaños arriba donde se hace la previa. La idea es tener una sede social que pueda funcionar incluso durante los partidos y que forme parte del circuito Tour Monumental. “Ni siquiera hemos puesto algo en nuestras redes, por este tema de ir paso a paso, y ya se nos acercó una empresa manejada por hinchas que nos dijeron: Yo te hago la ingeniería. Yo te hago la arquitectura. No me hablaron de costos, ni nada. Solo quiere apoyar. Esto es lo que mueve la U”, dice Velazco, en la previa de la celebración por ganar el Clausura, el quinto torneo corto al hilo, y el tricampeonato, el segundo de la centenaria historia crema.

Hace tres años nadie imaginaba este momento. Era imposible. Y aunque está en papeles y recién en diciembre o a más tarde enero 2026 se hará oficial el proyecto -la llamada preventa, con precios que irían desde 5 mil dólares, según pudo conocer DT- la ambición debe ser así, infinita. Ahora la U apunta a mirarlo todo desde lo más alto de la cordillera.

El Monumental de la 'U' se alista para volver a ser sede de la final de la Copa Libertadores. (Foto: Universitario de Deportes)

