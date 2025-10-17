Quizá no lo tenía pensado, pero la celebración del gol de Jairo Concha con Universitario de Deportes se ha vuelto viral en redes sociales. Y varios equipos del mundo se han sumado al trend para destacar los golazos desde fuera del área.

Todo empezó con el tanto que Jairo Concha le marcó a Melgar en septiembre pasado. En su festejo, el volante corrió hacia la cámara al lado del campo y se le escucho su popular frase que hoy es conocida por todos lados: “¡No me dejen patear!, ¡no me dejen patear!“, dijo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

𝗘 𝗦 𝗣 𝗘 𝗖 𝗧 𝗔 𝗖 Ⓤ 𝗟 𝗔 𝗥 🤯#LaGarraDelÚnicoGrande pic.twitter.com/2JJWqD5Jme — Universitario (@Universitario) September 14, 2025

El primero en sumarse fue la selección de Uruguay, que publicó un video en Tik Tok con el gol de Ignacio Quintana en el amistoso FIFA contra República Dominicana. El marcador terminó 1-0 a favor de los charrúas.

Luego llegó el turno de los demás. Independiente del Valle continuó con el trend poco después para destacar el golazo de Michael Hoyos, en la victoria por 6-0 sobre Gualaceo, por los octavos de final de la Copa Ecuador.

Afinando puntería 🎯 para mañana Michael pic.twitter.com/lY71U5zChs — Independiente del Valle (@IDV_EC) October 12, 2025

En México, Monterrey no se quedó atrás y se sumó a la viralidad. Publicó un video del golazo olímpico que Sergio Canales le marcó al Necaxa en agosto pasado por la Liga MX. El compromiso terminó 3-0 a favor de los Rayados.

El trend llegó rápidamente a Europa, donde Betis recordó el golazo de tiro libre de Antony, en un partido de la LaLiga de España. El brasileño colocó el balón al ángulo y corrió a festejar con sus compañeros.

Y por si fuera poco, Juventus publicó recientemente un video con un compilado de golazos de Carlos Tévez durante su etapa en la ‘Vieja Señora’. Y la voz de Jairo Concha se escucha de fondo.

Asimismo, la viralización del video también llegó a la Liga 1, que en sus redes sociales oficiales publicó un recopilatorio de los clubes antes mencionados. Sin duda, la celebración del volante de Universitario se ha puesto en los ojos del mundo.

******************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.