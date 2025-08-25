El “No patearon al arco” de Santamaría y la bronca viral de Barcos y Valera: lo que no se vio de un empate a las patadas en el Monumental

Antes que Jordi Espinoza anunciara la asistencia del VAR para revisar una posible falta sobre el ‘Tunche’ Rivera, Renzo Garcés emprende su camino a los camerinos. No necesita esperar la decisión del árbitro y poco le importa el alarido descomunal de un Monumental que se enciende con la posibilidad de un tiro libre para quebrar un partido que parece condenado a un 0-0 entre Universitario y Alianza Lima.

Vélez, que había ingresado por Concha, se adueña de la redonda y calcula su remate mientras el sudor parece fastidiarle la vista. El ‘Orejas’, intrascendente, ya dejó la cancha lesionado y siendo el minuto 94 el cuadro de Alianza Lima luce inmutable en la defensa y completamente frío en ataque.

Gorosito no se sonroja de una doble línea de cuatro hasta antes de la roja a Garcés, solución frente a la temprana expulsión de Kevin Quevedo producto de una jugada fortuita e imprudente que terminó en un planchazo en el rostro de Carabalí.

“Se vio un típico juego de mucha lucha y poco juego”, diría el ‘Pipo’ luego en conferencia, sin quejarse por las expulsiones y resignado a que el empate le sigue siendo útil dada su condición de visitante.

La roja a Quevedo apuró el debut cumplidor de Pedro Aquino en Alianza, un cuadro que sintió el desgaste especialmente en el bloque ofensivo y que nunca pudo escapar de la neblina que capturó a Sergio Peña como el llamado a generar fútbol eficiente en el mediocampo.

—Sin profundidad—

Alianza terminó jugando con diez hombres y por ahí se explicó su cero remates directos al arco de Britos.

En la ‘U’ en cambio hubo posesión y control, pero faltó el foquito nítido de las ideas. Fossati volvió a priorizar la titularidad de Flores y dejó a Vélez en el banco. En un bosque de patadas, ningún crema tuvo la habilidad de la pausa. Parte de esa responsabilidad fue de Guillermo Enrique, quien le ganó largamente el duelo a José Carabalí, una de las principales armas de Fossati para ganar la banda y crear peligro con el saque atrás.

Precisamente, ‘Orejas’ se perdió la más clara antes de ser cambiado. Además, el VAR anuló un gol de Alex Valera por posición adelantada. La ‘U’ dejó ir dos puntos como local, aunque se mantiene líder del Clausura con 15 puntos. Alianza es quinto con 12 unidades.

Un duelo aparte

Quienes se sometieron a un duelo más allá del juego, producto del temperamento y las revoluciones de clásico, fueron Hernán Barcos y Alex Valera. Los atacantes protagonizaron varias fricciones y una escena en especial que terminó siendo viral en redes sociales: jugada disputada y Barcos se va encima de Valera, los compañeros intentan separarlos y el ‘Pirata’ arremete a larga distancia con frases subidas de tono.

Luego Barcos explicaría el incidente: “Después de decirle que no a su selección, de no querer jugar por su patria, me viene a decir algo mí?, que creo que defiendo más al país que él. Valera me falta el respeto, Valera es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol, espero que aprenda, que tenga humildad.”

Valera también se pronunció: “Creo que ya estoy madurando en ese aspecto, pero fue una calentura nomás del partido (discusión con Hernán Barcos) y creo que ahí queda”.

El poco fútbol y las continuas faltas convirtieron al clásico en un partido muy agresivo. En su expulsión, Kevin Quevedo nunca ve a Carabalí, pero es su imprudencia y su exceso de revoluciones lo que lo hace terminar con el planchazo en el rostro del lateral crema. Lo mismo sucede en la expulsión a Garcés, que disputa una pelota con el ‘Tunche’ y ya con ambos en el piso, deja la pierna de forma innecesaria.

