El “Nunca damos nada por perdido” de Valera tras su doblete y un abrazo que parecía de final de campeonato: lo que no se vio del cardíaco 2-1 de la ‘U’ a los 98′

De Alex se habla. Y es normal. Los rivales lo sufren y lo demuestran cuando tienen un micrófono al frente. Sus compañeros -el mundo U: hinchas, directivos y trabajadores- lo celebran. La vida del ‘9′ es la de Valera. Y él responde en el campo, como siempre. “Entreno de la mejor manera y al cien por ciento”, respondió en la previa cuando en L1 Max le preguntaron sobre todo lo que se dice -erróneamente- de él.

Doblete de Alex Valera en el Universitario vs. UTC. (Foto: Universitario)

Y en el campo responde como mejor sabe hacer. De los 28 remates que realizó Universitario ante UTC, 14 los hizo él: cuatro fueron a puerta, seis pasaron lejos, tres le bloquearon y uno pegó en el palo. Intentó como si de eso dependiera su vida, como suele jugar cada vez que defiende los colores de la ‘U’. Y marcó, claro.

El primero llegó a los 32 minutos tras un error del central Luján. Valera puso el 1-0 y fue a festejar junto a la hinchada crema que elevó una enorme banderola que decía “Trujillo crema”. El Mansiche fue, por un momento, una filial del Monumental de Ate. Y Alex se sintió así.

Mientras el ‘9′ crema celebraba y Fossati apuntaba al cielo como festejo, en el mediocampo Williams Riveros y Aldo Corzo discutían sobre alguna jugada puntual. Los defensores entendían que, si bien estaban dominando a UTC, la defensa no estaba teniendo una gran noche. Ese pequeño debate fue como un presagio de lo que pasaría después.

a los 67 minutos, Erinson Ramírez sorprendió a todos y puso el 1-1 momentáneo. Recibió el balón por la banda izquierda, de Corzo, y se metió al medio dejando a Aldo casi como un cono en el camino. Minutos después, el futbolista criado en Alianza Lima, el eterno rival, casi pone el 2-1 con un disparo de larga distancia.

Un gol agónico del héroe

Universitario dominó, pero estuvo cerca de pagar caro su falta de eficacia. Fossati terminó el encuentro con cuatro atacantes: Valera, Churín, Flores y Rivera. Dejó atrás la línea de cinco defensores para jugar con cuatro. Era todo o nada. Pudo ser lo segundo, pero terminó siendo lo primero gracias a Valera, el héroe crema.

En su partido 150 con la institución merengue, Alex aprovechó otro error garrafal de la defensa de UTC para poner el 2-1 definitivo a los 98 minutos. Doblete, gol número 13 en el año y 67 con la camiseta crema; el delantero puso a la ‘U’ donde merece estar: en la cima del Torneo Clausura. COn 15 partidos invictos (11 triunfos y 4 derrotas), el actual bicampeón y ganador del Apertura -es decir, el mejor equipo del fútbol peruano- sueña despierto con el tricampeonato. Y gracias a Valera, su mejor ‘9′ desde hace años.

Alex Valera anota su segundo gol de la noche y sentencia el partido en el Mansiche de Trujillo. UTC 1 Universitario 2. #DaleU pic.twitter.com/mbQCYRjnzN — Dui (@dui1924) September 21, 2025

“Nunca damos nada por perdido”, dice sobre la ‘U’. “Nosotros respondemos en la cancha”, agrega sobre todo lo que dicen de él y su equipo. Universitario se refleja en Alex Valera, un ‘9′ que es un blanco fácil para criticarlo, pero difícil de tumbarlo, de siquiera hacerle cosquillas.

