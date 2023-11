Universitario se proclamó campeón de la Liga 1 Betsson luego de vencer 2-0 a Alianza Lima en la segunda final. Los cremas se alzaron con el título tras una gran segunda parte del año y coronando su triunfo en la Liga 1 Betsson en el estadio Alejandro Villanueva, la casa del clásico rival.

La euforia del título embargó a todos los jugadores, quienes se trasladaron a un local limeño para celebrar. Mediante videos difundidos en redes sociales se ve a Aldo Corzo, capitán de la ‘U’, sacando los pasos prohibidos durante el festejo.

El defensor cumplió una gran temporada y cerró con broche de oro una final a la altura de grandes defensores. Fue uno de los mejores del equipo frenando cada avance de los atacantes aliancistas y ganando duelos individuales ante Barcos o Bryan Reyna.

Vale resaltar que Corzo se ha convertido en un baluarte del cuadro crema y seguirá en el equipo. Según declaró, con Universitario cumplió uno de sus sueños, pese a que debutó en Alianza Lima.

“Empecé con la nariz rota, luego la encia. Luego vino Jorge Fossati y me puso, lo más importante es que el equipo gane. Es un sueño con la ‘U’ y también de mi vida”, dijo Corzo.

“Debuté acá (en Alianza), ahora salí campeón con la ‘U’, en el 2009 jugué una final y perdí, y ahora salí campeón con la ‘U’. Tengo contrato, si no es que no me quieren limpiar (risas), sí continúo”, agregó.