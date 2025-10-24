Universitario de Deportes podría salir tricampeón en Tarma, en su visita a ADT por una nueva fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Por ello, la Trinchera Norte, barra oficial de la ‘U’, publicó un importante comunicado.

“Este domingo 26 de octubre, la historia nos convoca una vez más fuera de Lima. Estamos a un paso de escribir una nueva página de gloria y la ciudad de Tarma nos abre sus puertas. Sabemos que miles de corazones cremas se han puesto en movimiento, demostrando la pasión inigualable de la U”, inicia.

“Sin embargo, en este momento de máxima euforia, es fundamental recordar que nuestra pasión debe ir de la mano con el respeto y la cordura. Tarma es una ciudad que nos recibe con hospitalidad, y es nuestro deber como la hinchada más grande del Perú, demostrar que somos un ejemplo de civilidad y gratitud”, continúa.

Por lo explicado, la Trinchera Norte brindó indicaciones para los hinchas ‘cremas’ que viajen a Tarma.

Respeta a Tarma y a sus Pobladores: Somos invitados en la “Perla de los Andes”. Evitemos cualquier acto que pueda ser interpretado como hostil o irrespetuoso hacia los ciudadanos de Tarma. Ellos son nuestros anfitriones. Cuidemos el Patrimonio y la Ciudad: El aliento es en las tribunas y en las calles con cánticos y alegría. Está totalmente prohibido dañar, ensuciar o vandalizar la propiedad pública o privada de la ciudad. Recojamos nuestros desechos. Dejemos una imagen impecable de la hinchada de la ‘U’. No a la Violencia: La fiesta es solo con cantos y banderazos. Evita cualquier confrontación o provocación. Nuestra única arma es el aliento incondicional. Ingreso al Estadio: Si tienes entrada, sigue las indicaciones de las autoridades y el personal de seguridad. Mantengamos el orden para que el ingreso y la salida sean fluidos. El paso por Ticlio: Si durante la ruta hacia Tarma puedes detectar cremas que se han quedado varados o tienen algún contratiempo con la movilidad no dudes en ayudar o en todo caso difundir la ayuda, recuerda que un crema siempre da la mano a otro crema cuando lo necesita.

¿Qué necesitar Universitario para coronarse tricampeón?

Si Cusco FC cae ante Atlético Grau en Cusco: en este caso, Universitario de Deportes se consagraría campeón automáticamente, sin necesidad de disputar su partido frente a ADT, ya que la diferencia de puntos sería insalvable con tres jornadas por jugar. El encuentro contra el “vendaval celeste” sería solo un trámite para confirmar su triunfo en el Torneo Clausura 2025 . Si el equipo cusqueño empata, a los cremas les bastaría también igualar para ser tricampeones.

