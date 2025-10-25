El plan crema para conquistar Tarma: Universitario busca cerrar el título del Torneo Clausura y el tricampeonato

El hincha de Universitario de Deportes está con una mano en el pecho de orgullo, ya que su institución este fin de semana puede ser campeón del Torneo Clausura y además Tricampeón. Con ello sumaría 29 títulos nacionales y sería el club peruano más campeón, y ahora, como nos dicen en Ate, la consigna es seguir compitiendo de manera internacional.

Este año en Copa Libertadores, Universitario de Deportes llegó hasta octavos de final y fue eliminado ante Palmeiras. La llave se resolvió en Lima tras la aparatosa caída 4-0 en el Monumental, ya que en Sao Paulo la U se paró mejor e igualó sin goles. Ni el poderoso River Plate pudo empatar ante Palmeiras. Es por ello, que en Ate buscarán mediante sus refuerzos llegar a una instancia más decisiva en la próxima Copa Libertadores.

Pero enfocándonos en el objetivo más próximo, Universitario de Deportes puede salir campeón este fin de semana en Tarma frente a ADT siempre y cuando gané ese partido, al margen de como quede el duelo de Atlético Grau vs. Cusco FC, su más cercano perseguidor.

El plan Tarma

Desde Ate nos confiesan que han sido días intensos y nos detallan el viaje a Tarma. “Nosotros viajamos mañana a las 11:20 a.m. por charter a Jauja y regresamos el lunes al mediodía. Ese es el itinerario, felizmente hemos podido conseguir un charter, porque los vuelos de rutina de Latam eran a las 5:30 a.m. Ahora, el desgaste va a ser menor”, afirmó un allegado a Universitario de Deportes a este diario.

El fortín donde Universitario de Deportes se hospedará se llama Los Portales en Tarma.

En cuánto a la delegación, Universitario de Deportes viaja con 24 o 25 jugadores que siempre están en la convocatoria, más allá de que algunos quedan en la tribuna junto a los directivos y su equipo de comunicaciones.

Asimismo, desde el club merengue dejan en claro que si las matemáticas dan para que este domingo la U salga campeón, la celebración será una felicitación que se puede generar después del partido en el hotel no habrá más que nada eso, ya que la Liga 1 ha dicho que la entrega del plato o trofeo se postergará la entrega para el partido ante Deportivo Garcilaso que se jugará en el Monumental. Ahí la celebración sería más atractivo que celebrarlo en Tarma.

Finalmente, Universitario de Deportes demuestra que sabe jugar finales. Lo hizo antes en Arequipa y lo ganó. Vino Cusco FC a querer ganarle y lo venció. Sumado a ello, enfrentó el jueves por la noche a Cristal y sacó un resultado a su favor para alegría de su gente.

