La previa del clásico no solo se juega en Matute. También se disputa en las pantallas, en las redes sociales y, especialmente, en los programas partidarios que acompañan a miles de hinchas durante toda la semana. “Y Uno Feliz”, identificado con el universo crema, y “Renegrones”, uno de los espacios más representativos del lado blanquiazul, viven el Alianza Lima-Universitario desde dos trincheras distintas, pero con una misma expectativa: saber quién llega mejor al partido que puede cambiar el rumbo del Clausura.

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El clásico se jugará este sábado 12 de septiembre, desde las 8 p.m., en el estadio Alejandro Villanueva, por la novena fecha del Torneo Clausura. Universitario llega mejor ubicado en la tabla, mientras Alianza Lima tendrá a su favor la localía y la necesidad de recortar distancia en la pelea por el campeonato. El antecedente más reciente también favorece a los cremas, que se impusieron 1-0 en el Monumental en el clásico del Apertura.

Alianza Lima recibirá a Universitario este sábado en Matute. (Foto: @universitario)

Pero hay una pregunta que atraviesa la previa: ¿puede el ganador del clásico quedarse también con el Clausura? La respuesta no es tan sencilla. Deportivo Garcilaso llega como líder y otros equipos también están metidos en la pelea, por lo que el resultado en Matute puede ser decisivo, aunque todavía quedará mucho campeonato por delante. Precisamente por eso, la opinión de los hinchas adquiere valor en un partido que enfrenta a dos equipos con entrenadores argentinos y propuestas diferentes: Pablo Guede y Héctor Cúper.

En ese contexto, Edu Sobrino de “Renegrones” y Jonathan Strauss de “Y Uno Feliz” se convierten en termómetros de sus respectivas hinchadas. ¿Quién llega mejor? ¿El que gane el sábado quedará encaminado hacia el título del Clausura? Y, más allá de este partido, ¿quién ha demostrado ser mejor técnico en el fútbol peruano: Guede o Cúper? Esta es la encuesta que ponemos sobre la mesa antes de que el clásico vuelva a paralizar al fútbol peruano.

¿Qué equipo llega mejor al clásico? ¿El que gana, gana el Torneo Clausura? ¿Quién ha demostrado ser mejor técnico en el fútbol peruano: Pablo Guede o Héctor Cúper?

Edu Sobrino - Renegrones

1. Creo que es una actualidad en la cual ambos equipos tienen dudas, que no llegan con buenos resultados. Alianza no gana hace varios partidos, los dos últimos, uno lo empata en Chongoyape y otro lo pierde en Matute. Y la U viene de un empate amargo contra Comerciantes. Ambos llegan con dudas, pero considero que Alianza tiene una ligera ventaja y por ende llega mejor; y esta ventaja es porque es un equipo que sostiene un trabajo con un técnico desde comienzo de año. Héctor Cúper ha agarrado a la U recién en este Clausura, ha ido haciendo cambios, ha pasado de línea de 4 a línea de 3, de cambiar algunos jugadores, está en construcción la U. En cuanto a Alianza, hay una base consolidada que lo llevó a ganar el Torneo Apertura. Entonces, en medio de dudas, incertidumbre, rendimientos, tanto individuales como colectivos en ambos equipos, me parece que ese trabajo ya ganado por Pablo Guede en Alianza, es lo que lo hace favorito en este partido. Alianza apela de que el equipo recupere la memoria de justamente esa idea de juego que lo llevó a ganar el Apertura para imponerse en este clásico.

2. Falta mucho, también hay otros equipos peleando, pero sí considero que un triunfo en el clásico generaría un envío anímico muy importante para ambos que lo necesitan mucho y creo que lo volvería el favorito en Clausura. Tanto Alianza como la U son los equipos que tienen mayor experiencia, mejores planteles entonces no me atrevería a decir que el que gana el clásico gana el Clausura, pero si se convierte en el principal favorito por la confianza que cogería y por la viada que agarraría para la recta final del torneo.

3. Es un poco injusta la comparación porque Cúper tiene menos tiempo, pero yo creo que si evaluamos el trabajo de ambos técnicos, me parece que Guede ha demostrado mayor capacidad porque ha sido un técnico que ha logrado potenciar jugadores y adaptarse a los distintos escenarios del torneo local, que demanda partidos en altura, en el calor, ante rivales que se meten atrás y demás. El Apertura de Guede, por ejemplo, fue notable. . Cúper ha intentado más recomponer a una U que en el primer semestre tuvo muchos problemas de conformación de plantel y rendimiento, y si bien ha logrado algunas cosas, todavía en otras ha estado flaqueando. Su línea de cuatro, que era la idea que él quería implementar en la para del Mundial, fracasó, por eso tuvo que volver a la línea de tres.

Jonathan Strauss - Y Uno Feliz

1. Universitario llega mejor al clásico, pero sin un favoritismo muy claro. Creo que los dos llegan golpeados y que ninguno llega en su mejor versión. Pero yo siento que la U, de manera muy lenta y sin que esto le alcance ni a la hinchada ni al mismo equipo, ha empezado a encontrar algunas cosas, algunas soluciones. Pocas cosas que funcionan en comparación al primer semestre. En cambio siento que en Alianza más bien hay un desgaste con el entrenador y con algunos jugadores y que empieza a perder las cosas buenas que tenían antes. Es un equipo que tiene una idea más definida y que tiene algunos resultados que lo avalan del primer semestre para tener la posibilidad de jugar la final, pero es un equipo que no se está encontrando, que depende de un solo jugador (Eryc Castillo) y que sus individualidades se cayeron. Así que ligeramente favorito a la U, que además no pierde un clásico de Matute desde el 2018.

2. El que gana se lleva el Clausura, sí. Creo que la pelea es sobre todo entre los dos y el que gana saca una ventaja importante, sobre todo en lo anímico de cara a lo que resta. Eso puede marcar una diferencia importante.

3. Pablo Guede tiene un título y Héctor Cúper todavía no. Cúper está terminando de recomponer un equipo a ver si es que consigue los resultados, pero Pablo Guede ya tuvo el resultado y me parece que eso es demostrar, por lo menos en el Perú, que ha sido mejor técnico hasta ahora.

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