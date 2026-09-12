Por Marco Quilca León

La previa del clásico no solo se juega en Matute. También se disputa en las pantallas, en las redes sociales y, especialmente, en los programas partidarios que acompañan a miles de hinchas durante toda la semana. “Y Uno Feliz”, identificado con el universo crema, y “Renegrones”, uno de los espacios más representativos del lado blanquiazul, viven el Alianza Lima-Universitario desde dos trincheras distintas, pero con una misma expectativa: saber quién llega mejor al partido que puede cambiar el rumbo del Clausura.

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