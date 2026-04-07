Por Marco Quilca León

Dos días después de sacudirse de encima la presión del clásico, Universitario cambió el Monumental por el aeropuerto Jorge Chávez y la euforia por la concentración. El destino: Ibagué. El objetivo: comenzar la Copa Libertadores 2026 con una señal de carácter. Entre maletas, cánticos y aplausos, el plantel crema emprendió este lunes por la mañana el viaje hacia Colombia, donde este martes, desde las 9:00 p.m. (hora peruana), enfrentará a Deportes Tolima por la primera jornada del Grupo B.

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