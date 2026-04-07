Dos días después de sacudirse de encima la presión del clásico, Universitario cambió el Monumental por el aeropuerto Jorge Chávez y la euforia por la concentración. El destino: Ibagué. El objetivo: comenzar la Copa Libertadores 2026 con una señal de carácter. Entre maletas, cánticos y aplausos, el plantel crema emprendió este lunes por la mañana el viaje hacia Colombia, donde este martes, desde las 9:00 p.m. (hora peruana), enfrentará a Deportes Tolima por la primera jornada del Grupo B.

La escena previa al embarque fue, en sí misma, una extensión del triunfo ante Alianza Lima. Decenas de hinchas se acercaron para despedir al equipo con ese fervor que no entiende de horarios. “¡Esto es la U!”, se escuchó con fuerza. “¡Hay que ganar!”, replicaban otros. No hubo espacio para la indiferencia: cada jugador recibió aplausos como si el partido ya hubiera comenzado. Porque, en el fondo, para este Universitario, la Libertadores empezó en ese instante.

✈️🏆🇨🇴 ¡Arranca la ilusión copera! Universitario de Deportes embarcó hacia Colombia para enfrentar mañana en el debut por Libertadores ante Deportes Tolima. La ‘U’ de Rabanal viaja con plantel completo ✅



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El equipo dirigido por Javier Rabanal llega a este debut con el ánimo elevado. La victoria en el clásico no solo le permitió meterse en la pelea del Torneo Apertura, sino que reforzó una idea que viene madurando: competir en todos los frentes. La ‘U’ no viaja solo a cumplir. Viaja convencida de que puede dar el golpe en una plaza siempre exigente como la colombiana.

Por eso, el técnico tomó una decisión que revela tanto cautela como sentido de grupo: llevó a todo el plantel. Incluso a los jugadores que terminaron golpeados tras el clásico, como Lisandro Alzugaray, José Carabalí y Andy Polo. La intención es clara: mantener unido al vestuario en un inicio de competencia internacional donde cada detalle suma. Aunque su presencia en el partido es poco probable, su inclusión en la delegación habla de un equipo que prioriza lo colectivo.

El itinerario crema contempla su llegada a Ibagué -ciudad ubicada a más de mil metros sobre el nivel del mar- y la posterior adaptación a las condiciones del Estadio Manuel Murillo Toro, escenario del duelo. Allí, Universitario buscará empezar a escribir una historia que, de ser favorable, podría tener un significado especial: convertirse en el primer club peruano en ganar en todos los países de la Conmebol.

“Nos pide ser más directos cuando se pueda, pero también manejar más la pelota y tener más pausas”, comentó Martín Pérez Guedes en “Juego en Corto” el programa de YouTube de El Comercio y Depor.

🔜 𝗣𝗥𝗢́𝗫𝗜𝗠𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢 𝗖𝗥𝗘𝗠𝗔



⚽ 𝘋𝘦𝘱𝘰𝘳𝘵𝘦𝘴 𝘛𝘰𝘭𝘪𝘮𝘢 𝘷𝘴. 𝘜𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘵𝘢𝘳𝘪𝘰



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📅 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘦𝘴 7 𝘥𝘦 𝘢𝘣𝘳𝘪𝘭



⏱️ 9:00 𝘱.𝘮.



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No será sencillo. Deportes Tolima llega en buen momento en la liga colombiana y con una propuesta consolidada bajo la dirección de Lucas González. Pero Universitario también tiene argumentos. Alex Valera atraviesa un buen inicio de temporada y se perfila como la principal carta de gol. A su alrededor, nombres como Jairo Concha y Martín Pérez Guedes sostienen un mediocampo que combina dinámica y criterio.

El reto es mayúsculo, pero el contexto invita a creer. Universitario sabe que en la Copa Libertadores no hay margen para las dudas. Cada punto cuenta, sobre todo en condición de visitante. Y si algo dejó el clásico es la sensación de que este equipo está preparado para competir bajo presión.

Historia por hacer

Y el encuentro en Colombia guarda 90 minutos que pueden ser históricos para Universitario. El cuadro crema busca en Ibagué un triunfo que lo coloque en un sitial distinto a todos los clubes.

Hasta el momento, Universitario ha ganado en casi todos los países de Sudamérica por la Libertadores, incluso en Brasil –el único en ganar ahí–, pero no lo ha hecho en Colombia. Por eso esta noche, además de empezar con el pie derecho, quiere escribir ese capítulo para el fútbol peruano.

Lo sigue Cristal con victorias en seis países, pero no ha podido celebrar en Brasil, Uruguay y tampoco en Colombia. Mientras que Alianza no ha triunfado en Brasil, Uruguay, Ecuador y Venezuela.

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