El señalado es el árbitro Augusto Menéndez. El réferi en total sacó cinco tarjetas rojas, tres para la ‘U’ y dos para Alianza Atlético de Sullana, además de siete amarillas en total -solo una de ellas para los cremas-.

En Universitario consideran que fue un mal arbitraje. “Es increíble ver cómo expulsan a un futbolista nuestro por aplaudir un mal cobro o reclamar por un golpe por detrás a uno de los nuestros, nos cansamos de cartas y comunicados”, se quejó Jean Ferrari en sus redes sociales.

El futbolista Martín Pérez Guedes también acusó lo que se vio por parte de Menéndez. “Considero que el arbitraje no es bueno, no solo en este partido, sino en varios. Hay ciertas condiciones que no se habitúan para que el partido salga como debe ser”, declaró a Liga 1 Max.

Ante esto, hacemos un repaso de algunas de las acciones que Menéndez cobró en el partido y lo que dice el reglamento IFAB al respecto.

--

AMARILLA A PERLECHE QUE CAMBIÓ A ROJA

En el minuto 36, Aldair Perleche le hizo una fuerte falta a Rodrigo Ureña que Menéndez solo sancionó con tarjeta amarilla. Sin embargo, ante el reclamo de los jugadores de Universitario y luego de conversar con su cuarto árbitro José Carhuatocto, Augusto decidió cambiar la amarilla por roja.





El reglamento dice que el juez “actuará conforme a las indicaciones de los otros miembros del equipo arbitral en relación con aquellas incidencias que le hayan pasado inadvertidas”, por eso Menéndez se apoyó en el cuarto árbitro para decidir expulsar a Perleche.





ROJA A CABANILLAS

El crema Nelson Cabanillas vio la roja luego de que le cobraron un mal saque lateral. El jugador aplaudió al juez de línea, mostrando así su queja por la sanción.

El reglamento contempla para este tipo de acciones una amonestación por actual “mostrar desaprobación con palabras o acciones”, tal como se lee en el apartado de Amonestaciones de la Regla 12 de Faltas y conducta incorrecta.

Sin embargo, en el apartado de “Expulsión” se lee una infracción de la cual podría haber hecho uso Menéndez. “Emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante”, dice el reglamento.









ROJA A CORZO / AMARILLA A SERRA

Según el reglamento, se considera conducta violenta cuando un “jugador que, sin estar disputando el balón, golpee deliberadamente a un adversario o a cualquier otra persona en la cabeza o en la cara con la mano o el brazo... a menos que la fuerza empleada sea insignificante”.

Esto vio Menéndez en la acción en la que expulsó a Aldo Corzo, quien colocó su mano izquierda en el rostro de Piero Serra. El capitán crema le reclamó al jugador de Sullana por una dura falta contra Calcaterra empujando con el brazo y una parte de la mano en el rostro.

Piero Serra reacciona intentando bajar el brazo de Corzo, pero no logra impactarlo. Quizás por eso Menéndez interpretó que solo merecía la tarjeta amarilla que le mostró.

CELEBRACIÓN DE MANZANEDA

Tras marcar el 2-1, José Manzaneda celebró su tanto haciendo el ‘Topogiyo’ delante de hinchas de Universitario, lo que provocó que le tiren objetos. Augusto Menéndez ni el juez de línea se percataron de ello y no sancionaron al atacante.

El reglamento sanciona con amonestación a los jugadores por “actuar de forma provocadora o exaltada”, por lo que Manzaneda debió recibir una tarjeta. Y esto se complica para Menéndez porque fue él mismo quien expulsó a Alex Succar en el clásico del año pasado cuando el atacante crema se burló de la hinchada de Alianza Lima.

ROJA A UREÑA / EXPULSIÓN A PIZZORNO

La falta de Ureña no merece discusión. El volante le entró fuerte a Santiago Arias con un planchazo directo a su pierna izquierda. La falta fue similar a la que él recibió en el primer tiempo y le costó la roja a Perleche.

Mientras, el segundo expulsado de Alianza Atlético fue Ángelo Pizzorno, quien vio la segunda amarilla por una falta contra Succar. En este caso es interpretación pura del árbitro, quien consideró que cortó un avance cremas y le sacó la segunda amonestación al sullanense.

Los cremas también reclamaron una falta en el área sobre Martín Pérez Guedes y una entrada contra José Bolívar previo al segundo gol de Alianza Atlético, pero eso queda a interpretación de Augusto Menéndez. En ambos casos el réferi dejó seguir.

En el segundo tanto sullanense, Joaquín Aguirre se barre en una jugada en el mediocampo, tocando en primera instancia la pelota, pero llevándose con todo a Bolívar. La jugada se realizó frente a Menéndez, y él consideró que no fue falta.

--