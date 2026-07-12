Por Jasson Curi Chang

El amistoso entre Universitario de Deportes y Millonarios, a una semana del inicio del Torneo Clausura, fue mucho más que un ensayo futbolístico. Fue una noche para cerrar heridas, abrir otras y dejar mensajes que trascendieron el resultado. El 2-0 terminó siendo apenas la consecuencia de una jornada que tuvo tres protagonistas: el nuevo sistema de Héctor Cúper, el perdón público de José Rivera y las explosivas declaraciones de Rodrigo Ureña sobre su salida del club.

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