Sin embargo, mientras en la transmisión televisiva se anunciaba que Universitario estaba llenando sus arcas con un millón de dólares por parte de Conmebol y otros 600 mil por parte de la FPF, sin embargo los cremas solo recibieron un cheque por la última cifra.

El capitán Aldo Corzo recibió el cheque de manos de la secretaria general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Sabrina Martin. La cifra impresa ahí eran los 600 mil dólares entregados por parte de la Conmebol para el campeón.

Como se sabe, en setiembre pasado, la Conmebol anunció un premio especial de un millón de dólares para el campeón de cada una de las ligas de Sudamérica, pero en la FPF decidieron que el premio sería repartido: 600 para el campeón y 400 para el subcampeón, tal como se hizo el año pasado.

Los 600 mil dólares que entrega la Conmebol. (Foto: GEC)

“Con el objetivo de promover la excelencia deportiva y competitividad, la Confederación en conjunto con las Asociaciones Miembro, decidieron entregar USD 1.000.000 para premiar a los campeones de los torneos locales de cada país”, señaló la Conmebol en su anuncio.

Lo curioso fue que el tuit en el que anunciaban tal premio fue eliminado de la red social X (ante Twitter). Sin embargo, la decisión de premiar a los campeones no cambió, pero informó que lo haría bajo las condiciones que iban a evaluar.

En la Videna decidieron repartir el premio entre los dos finalistas y así lo anunciaron hace una semanas, cuando aún no se sabía que Universitario iba a ser uno de los finalistas.

“El primer puesto recibirá 600 mil dólares y el segundo puesto se embolsará 400 mil dólares para recompensar su esfuerzo durante toda la temporada 2022 y para afrontar ya mismo las próximas competiciones internacionales que organiza la CONMEBOL, tras haber sido los finalistas del año en la Liga1 Betsson que organiza la FPF”, anunció la FPF.

Los 600 mil dólares es el único premio económico que recibe Universitario por ser campeón. Ya no existe otro cheque que vaya a recibir, ya que la FPF en sí no entrega dinero al campeón y el canal que televisa el torneo, Liga 1 MAX, no entrega premios a los finalistas -solo otorga los beneficios por transmisión y estos no les corresponden a Universitario ya que los cremas aún trabajan con Gol Perú-, como hasta el año pasado lo hacía el Consorcio, según nos indican desde Videna, porque así lo indicaba el contrato de televisación.

Eso sí, Universitario luego recibirá tres millones de dólares por parte de la Conmebol por su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Además, hay que considerar que sus cuentas aumentaron con la taquilla lograda no solo en cada fecha en la que sus hinchas llenaron el Monumental, sino también con la jornada de la celebración del título.

