El “Volveremos a ser campeones” de 60 mil almas en el Monumental y el emotivo abrazo de Valera a Churín: Lo que no se vio de un triunfo clave de la U que lo acerca al ‘Tri’

Universitario es más que un equipo. Ha trascendido de lo deportivo y se ha convertido en una especie de máquina aplanadora que arrolla a sus rivales en casa o fuera de ella. Gana, gusta y golea. Lo viene haciendo durante todo el año y ayer lo repitió en un Estadio Monumental abarrotado de 60 mil almas cantando el “Volveremos a ser campeones” que ya parece inevitable. Fue un 3-0 sobre Juan Pablo II para sacarle ocho puntos de ventaja a Cusco FC, su principal escolta, y dar un paso grande hacia el segundo tricampeonato de su historia.
