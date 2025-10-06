El “Volveremos a ser campeones” de 60 mil almas en el Monumental y el emotivo abrazo de Valera a Churín: Lo que no se vio de un triunfo clave de la U que lo acerca al ‘Tri’

Era la noche perfecta para ganar y no por el ambiente que rodeaba el Monumental (tribunas reventando y un recibimiento de campeón), sino por lo que había ocurrido antes del partido. Los once que salieron al campo -y los que permanecieron sentados en la banca de suplentes- ya sabían de las derrotas de Cusco FC, Sporting Cristal y Alianza Lima. Solo había que aprovechar esa suerte de campeón que también juega en instancias decisivas como esta.

Y la U salió decidido a ganarlo, con Diego Churín como hombre de ataque, un Jairo Vélez que aprovecha las oportunidades y un César Inga comiéndose el carril izquierdo. Pero el equipo se sostuvo desde el equilibrio de Jesús Castillo en el mediocampo y la solvencia de Jairo Concha para definir de larga distancia. Fue una mezcla de virtudes que engrandecen a un equipo sólido en todas sus líneas.

La aplanadora crema estaba lista para arrollar. “El más campeón del Perú”, se leía en oriente. “Lolo, el más grande”, relucía en norte. Mientras que en la cancha, la U era un vendaval de pasiones: 72% de posesión del balón y más de 10 remates al arco de Matías Vega, que era figura de un Juan Pablo II que aguantó poco más de 45′. Era resistir y pelear, sabiéndose inferior, pero convencido de que en el fútbol también hay milagros.

Universitario derrotó 3-0 a Juan Pablo II en el Estadio Monumental. (Foto: GEC)

Paciencia, una virtud de este Universitario

Aunque el equipo de Jorge Fossati tiene una virtud adicional: es un colectivo paciente que si no golpea pronto como suelde hacerlo la mayoría de veces, lo va ganando poco a poco. “Todo a su tiempo”, dirían los sabios de la vida. Pero lo cierto es que esta U corre, presiona y asfixia. En ese orden, porque es un libreto que el ‘Nonno’ ha sabido mostrar como parte de su filosofía.

“Tuvimos tranquilidad, paciencia, siempre apretando para que llegue el gol”, dice Jesús Castillo. Y no se equivoca. El tanto de Jairo Concha cayó a los 50′ y por su propio peso. Mal despeje de la defensa norteña que el volante crema, de 8.4 de puntaje en Sofascore y una efectividad en sus pases del 77%, supo capitalizar con un derechazo inatajable para Vega.

A partir de allí el partido se abrió. Espacios a las espaldas de los laterales y centros que complicaron a Vega. ¿Lo mejor? El gol de Diego Churín a los 65′. Centro de Jesús Castillo a la cabeza del corpulento argentino, quien recibió el abrazo de sus compañeros y fue testigo de la locura de Alex Valera. Le tocó reemplazarlo en un partido picante y lo aprovechó. “No es fácil ser suplente del mejor delantero del fútbol peruano”, respondió al gesto de su compañero.

La U ya tenía el partido en el bolsillo, pero hacía falta colocarle la cereza al pastel. Y Fossati envió a la cancha a José Rivera. Si alguien faltaba sumarse a la fiesta, era él. Desborde de Andy Polo por derecha, un centro al primer palo y allí apareció el ‘Tunche’, quien marcó el 3-0 a los 83’, aseguró la victoria y provocó los cánticos de campeón de la Trinchera Norte.

El “Volveremos, volveremos a ser campeones” resonó con más fuerza. A un lado, Fossati besaba su rosario, se persignaba mirando al cielo y levantaba los puños triunfantes. Valera se abrazaba con Aldo Corzo y la sonrisa le cubría todo el rostro. Y en la cancha, Edison Flores aplaudía a cada uno de sus compañeros por lo que habían conseguido. Más allá de que el partido no definió nada, fue un paso gigante hacia el tricampeonato. Una distinción que parece inevitable.

Las cinco “finales” que le restan a Universitario

El Torneo Clausura entrará en un receso por el partido entre Perú y Chile del 10 de octubre, pero el fixture favorece a Universitario. El equipo de Fossati le sacó ocho puntos de ventaja a Cusco FC, su principal escolta, y le restan cinco partidos más por jugar. Depende de sí mismo para lograr el tricampeonato.

Universitario tendrá los siguientes partidos: Cristal (V), Ayacucho FC (L), ADT (V), Garcilaso (L) y Los Chankas (V); mientras que Cusco FC enfrentará a Comerciantes Unidos (L), Cienciano (V), Atlético Grau (L), Alianza Universidad (V), Sport Boys (L) y Sport Huancayo (V). Recordemos que

Cusco FC tiene 22 puntos y, como máximo, puede sumar 40 unidades si gana lo que resta de sus partidos. Universitario tiene 30 puntos y para ser campeón nacional matemáticamente necesita alcanzar los 40 o más. Los cremas están cerca de conseguirlo, aunque cualquier tropiezo anticipado de los dorados aceleraría el tricampeonato.

Fixture Torneo Clausura.

