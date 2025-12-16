Jasson Curi Chang
Jasson Curi Chang

Escucha la noticia

00:0000:00
Universitario elige a Javier Rabanal para revolucionar el club: ¿Por qué el proyecto con el español es clave para los próximos cinco años?
Resumen de la noticia por IA
Universitario elige a Javier Rabanal para revolucionar el club: ¿Por qué el proyecto con el español es clave para los próximos cinco años?

Universitario elige a Javier Rabanal para revolucionar el club: ¿Por qué el proyecto con el español es clave para los próximos cinco años?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Hace unos días, el Plan B era Bustos. Del profesor Fabián Bustos enamoraba la idea de su intensidad para dirigir y sus antedecentes al frente del Universitario que arrasó en el 2024. Sin embargo, el director deportivo Álvaro Barco activó “El Plan R”. Rabanal, revolución, ¿Rivero?. El objetivo más allá de los triunfos y las alegrías. El futuro. Una apuesta que busca dar un golpe sobre la mesa en el fútbol peruano. El salto de calidad que el hincha exige. El timón y el gol.

TAGS