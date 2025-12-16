Universitario elige a Javier Rabanal para revolucionar el club: ¿Por qué el proyecto con el español es clave para los próximos cinco años?

LEE MÁS: Universitario ascendió en ranking Conmebol y sería Bombo 2 en el sorteo de la Copa Libertadores 2026

Lo más importante: Javier Rabanal resolvió su vínculo con Independiente del Valle y llegó a un acuerdo con Universitario de Deportes. A falta de firma en el contrato, post de presentación en Instagram y conferencia posando con la camiseta, esta apuesta es una declaración de principios. Su elección para conducir al club crema en el 2026 responde a una idea clara: sostener lo ganado y, al mismo tiempo, empujar los límites de un proyecto que ya dejó de ser coyuntural para convertirse en estructural. A los 46 años, el técnico español asume el reto más ambicioso de su carrera con un contrato inicial de dos temporadas, extensible según objetivos, y con una hoja de ruta que mira de frente al 2030.

Rabanal representa la figura del entrenador moderno, formado en la escuela europea pero probado en la exigencia sudamericana. Su paso como asistente técnico de Ruud van Nistelrooy en el PSV Eindhoven lo empapó de metodología, planificación y gestión de vestuario en un contexto de alta competencia. Allí entendió el valor del detalle, de la repetición inteligente y del juego posicional como lenguaje. No fue una experiencia ornamental: fue una base que luego supo adaptar cuando le tocó liderar.

Javier Rabanal dirige el equipo principal de Independiente del Valle desde 2025. (Foto: AP)

El salto definitivo llegó en Ecuador. En su primer año como entrenador principal de Independiente del Valle, Rabanal no solo fue campeón de la Serie A en el 2025, sino que devolvió al club una identidad reconocible. Recuperó la filosofía que había hecho célebre a la institución: intensidad, protagonismo, confianza en los jóvenes y un orden táctico flexible. Sus números respaldan esa narrativa: 29 victorias, 17 empates y apenas 9 derrotas entre torneos locales y competiciones internacionales. A ello se sumó una campaña sólida en la Copa Sudamericana, donde alcanzó las semifinales y volvió a colocar a su equipo en el radar continental.

Ese recorrido explica por qué Universitario lo eligió. La ‘U’ no buscaba un nombre rimbombante, sino un entrenador que entendiera el valor de los procesos largos. El plan crema apunta al 2030, y Rabanal encaja como una pieza clave: un técnico joven, con hambre, capaz de convivir con la presión del resultado inmediato sin traicionar una idea de crecimiento sostenido. El objetivo es claro y ambicioso: pelear por el tetracampeonato en el 2026 y, al mismo tiempo, dar un salto de calidad en la Copa Libertadores, donde Universitario será Bombo 2 y enfrentará escenarios de mayor complejidad.

En lo táctico, Rabanal llega con un conocimiento profundo del sistema 3-5-2, el mismo que le dio a la ‘U’ el tricampeonato entre 2023 y 2025. No lo concibe como una estructura rígida, sino como una plataforma desde la cual potenciar virtudes: solidez defensiva, amplitud por bandas y una circulación que permita dominar los ritmos del partido. Pero su mayor fortaleza está en la flexibilidad. En Ecuador demostró que puede mutar a líneas de cuatro, ajustar presiones o resignar posesión cuando el rival lo exige. En la Libertadores, esa lectura táctica será determinante.

Revolución en la cantera

Otro punto central de su perfil es la relación con la cantera. Rabanal cree en el talento joven no como discurso, sino como herramienta competitiva. En Independiente del Valle trabajó con futbolistas en formación, los protegió y los lanzó en el momento justo. En Universitario, esa misión tendrá nombres propios: Rafael Guzmán y Sebastián Osorio, las dos joyas de las divisiones menores, aparecen como piezas a integrar progresivamente al primer equipo en el 2026. La idea no es quemarlos, sino construirlos dentro de un contexto ganador.

Rafael Guzmán (Universitario)

La gestión humana también será clave. Rabanal es descrito como un entrenador cercano, pedagógico, pero firme. Exigente en el trabajo diario, obsesivo con los detalles, convencido de que el entrenamiento es el primer partido que se debe ganar. En un vestuario acostumbrado a competir y a levantar títulos, su desafío será renovar la motivación sin romper equilibrios. No llega a refundar: llega a afinar.

Universitario, por su parte, entiende que este es un punto de inflexión. La estabilidad lograda en los últimos años no puede diluirse en decisiones cortoplacistas. Por eso el contrato de dos años, con opción de prolongarse, no es un simple formalismo: es una invitación a construir. Rabanal acepta ese desafío sabiendo que el margen de error es corto, pero también que el respaldo institucional existe.

En Ate, el mensaje es claro. El 2026 no será solo la defensa de un legado, sino el inicio de una nueva etapa. Con Javier Rabanal en el banquillo, Universitario apuesta por un técnico que combina juventud, experiencia internacional, sensibilidad formativa y ambición competitiva. No promete milagros, ofrece trabajo. Y en un club que aprendió que los títulos se construyen con paciencia y convicción, esa puede ser la mejor noticia.

La convivencia con los referentes

Uno de los primeros desafíos silenciosos que asumirá Javier Rabanal en Universitario será la gestión del liderazgo interno. En un vestuario acostumbrado a ganar, la jerarquía no se impone: se reconoce. Aldo Corzo, Edison Flores, Andy Polo y Alex Valera no solo representan experiencia, sino memoria reciente de éxito. Son los rostros visibles del tricampeonato y, por lo mismo, custodios de una identidad que el nuevo técnico deberá comprender antes de intentar moldear.

Con Aldo Corzo como capitán, el plantel campeón festeja en la cancha del Monumental, tras asegurar el tercer título consecutivo de Universitario. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / Fernando Sangama

Rabanal llega con ideas claras, pero también con la inteligencia emocional necesaria para dialogar con referentes que han sostenido al club en momentos decisivos. Corzo, capitán y termómetro del grupo, será clave en esa transición: el nexo entre el mensaje del entrenador y el pulso del vestuario. Flores, con su liderazgo silencioso, aportará lectura y equilibrio; Polo, velocidad y carácter competitivo; Valera, gol y una intensidad que define partidos cerrados.

El reto del español no será reemplazarlos, sino potenciarlos. Darles roles claros, entender sus tiempos y convertir su experiencia en una herramienta pedagógica para los más jóvenes. En ese equilibrio entre autoridad y escucha se jugará buena parte de su éxito inicial. Porque en Universitario, los procesos se consolidan cuando los líderes sienten que forman parte de la construcción, no solo del resultado.

Primeras movidas

El mercado también plantea interrogantes. La posible partida de Rodrigo Ureña a Millonarios de Colombia es un tema sensible. El volante chileno ha sido pieza estructural en el mediocampo tricampeón, y su eventual salida obligaría a Rabanal a reconfigurar equilibrios tácticos y emocionales. No sería solo una baja futbolística, sino simbólica.

Rodrigo Ureña suma 99 partidos con Universitario desde el 2023. Anotó dos goles y dio 6 asistencias. Este año jugó 2269 minutos. (Foto: Universitario de Deportes)

En paralelo, aparece el nombre de Octavio Rivero como opción para reforzar el ataque. Un centrodelantero con recorrido, potencia y gol, capaz de convivir con Alex Valera o disputarle el puesto sin romper armonías. La decisión marcará el tono del proyecto: competir sin desarmar, crecer sin perder identidad.