En el partido ante River Plate -el debut de la ‘U’ en la Copa Libertadores- en el Monumental, el único jugador que fue pifiado por el hincha al momento en el que el equipo se dirigía a los vestuarios tras el primer tiempo fue Diego Churín, el ’9’ extranjero que llegó este año con el objetivo de dar un salto de calidad a un ataque que en los últimos años se sostuvo en la cuota goleadora de Alex Valera.

Diego Churín Sus números en este 2025 con Universitario Partidos jugados: 6 (5 por Liga 1 y 1 por Libertadores) Goles: 1 (de penal) Asistencias: 0 Disparos totales: 2 Disparos al arco: 1

“Yo no traje a Churín para que sea el goleador del equipo, tampoco lo traje para que sea titular. Lo traje para que compita por un puesto”, señaló Manuel Barreto, director deportivo de Universitario, desatando la ira de los hinchas que esperan que todos los extranjeros que lleguen al Perú marquen la diferencia desde el primer minuto.

Con el antecedente de haber tenido en 2023 a un Emanuel Herrera que salía de una lesión complicada y el año pasado a un Diego Dorregaray que tuvo que irse a mitad de temporada por su bajo rendimiento, Barreto este año eligió, entre las opciones, a Churín, delantero argentino de 35 años con un buen CV sobre sus espaldas: ídolo de Cerro Porteño de Paraguay, goleador en Gremio y con pasos en Argentina y Chile también.

Churín no fue la primera opción para ser el ’9’ del cuadro merengue. Primero se quiso cerrar a Raúl Ruidíaz, un hombre de la casa, aunque las negociaciones no llegaron a buen puerto y la ‘Pulga’ firmó recién hace una semana con Atlético Grau. Luego estuvo en carpeta el colombiano Leonardo Castro, quien el año pasado marcó 20 tantos en el fútbol colombiano, pero tampoco se concretó.

“En Ate pasaron de mover cielo, mar y tierra para tenerlo como refuerzo en el año del Centenario, a cerrarle las puertas meses después luego de que rechazara el ofrecimiento económico que le hicieron. En una entrevista, Ruidíaz reconoció que la propuesta que le hizo la U le pareció muy baja, pero a las pocas horas cambió de opinión y le pidió a su representante que aceptara las condiciones ofrecidas. La respuesta desde tienda merengue fue un frío “I’m sorry, Raoul, it’s too late”. Ya habían fichado a Diego Churín, cuenta Pedro Ortiz Bisso en su reciente columna en este Diario.

La pregunta, entonces, es cuán difícil es traer un goleador de jerarquía al fútbol peruano, uno que marque la diferencia y se sostenga en el tiempo. Quizá el ejemplo claro es el de Hernán Barcos, aunque el ‘Pirata’ llegó a Alianza Lima en el ocaso de su carrera y aún así le bastó para ser el goleador íntimo en cada una de las cuatro temporadas que viene vistiendo la camiseta blanquiazul.

Las estadísticas de Diego Churín en su único partido por Copa Libertadore con la ‘U’:

Los números de los ’9’ de la ‘U’

El estadístico Ricardo Figueroa publicó una lista de los delanteros que llegaron a Universitario en los últimos 25 años y su producción goleadora. El ranking, además de dejar en claro que el fútbol argentino es el apuntado -son 21 argentinos de 37 atacantes-, revela que ninguno de los tres últimos ’9’ pasó el promedio de un gol cada dos partidos.

Emanuel Herrera, por ejemplo, disputó 34 partidos en 2023 y solo marcó ocho tantos; es decir, una media de 0.24. Es el mejor de los otros dos: Diego Dorregaray anotó cuatro veces en 22 encuentros (0.18), mientras que Diego Churín actualmente lleva un gol en seis partidos (0.20).

“Además del tema económico, no hay razón alguna por la que un futbolista que está en su mejor momento quiera venir al fútbol peruano porque nuestro torneo no es una vitrina para nada, no es una parada para dar un salto hacia adelante”, analiza Joseph Fajardo, periodista que cubre a Universitario.

El increíble gol que falló Alex Valera ante Independiente del Valle:

Para el hombre de prensa el primer gran problema del cuadro crema -y de los clubes peruanos en general- es que no pueden “elegir a las primeras opciones que tienen en mente”. Pero además, hace hincapié en el tema dirigencial de la ‘U’: “No me imagino a Manuel Barreto señalando un nombre que a Jean Ferrari por ahí no le agrada y que la opción se termine aceptando. Entonces habrá que entender quién decide qué jugador llegar a la ‘U’”.

Universitario parece haber fallado nuevamente en la elección del goleador. Y todo el peso recae otra vez en Alex Valera, el delantero peruano que en los últimos dos años anotó 15 y 13 goles, respectivamente, pero que en este 2025 solo lleva dos tantos. Y ante Alianza Lima en el clásico e Independiente del Valle por Copa Libertadores demostró no ser el ’9’ de jerarquía que necesitan los cremas.

