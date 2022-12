Es por esa razón que El Comercio conversó con Jordan Guivin, quien conoce de cerca a Emanuel Herrera, puesto que ambos jugaron juntos en Celaya mexicano en la primera mitad del 2022. ¿Juntos formarán la mejor dupla del fútbol peruano? El optimismo sobre en Ate.

—Se hizo oficial la llegada de Emanuel Herrera, tu excompañero en Celaya, ¿cuánto aportará su llegada al equipo teniendo en cuenta que tú lo has enfrentado, pero sobre todo has jugado al lado de él?

Sí, a Emanuel lo enfrentado y tuve como compañero en México. Nuevamente, seremos compañeros en la ‘U’, he hablado con él y está muy feliz de poder venir acá y nos va a ayudar mucho. Cuando estuvo en Perú demostró todo el talento goleador que tiene y es un delantero con mucho gol y eso nos va a ayudar bastante, porque es un jugador que tiene mucha experiencia, ha jugado Champions, la Liga Argentina, México y Francia. Es un jugador que nos va a ayudar mucho y estoy muy contento que esté acá y solo queda recibirlo de la mejor manera.

Último asadito con la maquinaria @emaherrera09 ⚽️

Gracias por los conejos pa! pic.twitter.com/ua4UByoaLj — jordan Guivin (@GuivinJordan) June 26, 2022

—Entonces, digamos el hincha de la U podrá estar tranquilo de que Emanuel Herrera la va a romper en la ‘U’.

No es algo que vamos a descubrir, sabemos la capacidad goleadora que tiene y la verdad nos va a apoyar mucho. Es un jugador que se asocia bastante y tiene gol, que más se le puede pedir a un delantero, va a llegar a sumar y competir con (Alexander) Succar y ya el profesor decidirá quien va a jugar.

—Ya no falta nada para el inicio de pretemporada, ¿qué opinas de los nuevos fichajes que ha hecho el equipo, vemos que el área deportiva ha contratado varias para tener variantes en cada posición?

Ya pensando en la pretemporada, la verdad que van a llegar jugadores que van a sumar al plantel, jugadores que han destacado en su equipo y ya pensando en la copa internacional y el torneo local. Tenemos que prepararnos de la mejor manera y afrontarlo bien.

Jordan Guivin anotó gol en su debut con Universitario | Foto: Liga 1

—¿El hincha puede ilusionarse con el plantel que se está armando para pelear el título esta temporada?

Primero es paso a paso, ahora vamos a hacer la pretemporada, tenemos que hacerlo de la mejor manera y ya veremos que con esfuerzo, dedicación, compromiso se van a dar las cosas.

—¿Cómo te has preparado en este tiempo antes de presentarte en la pretemporada?

En las vacaciones me dieron un plan de trabajo, ahí lo estuve haciendo para llegar de la mejor manera y no me cueste tanto. Tanto en el torneo local como internacional, tenemos que llegar a lograr cosas importantes, hablando del torneo local, sabemos el objetivo que tenemos todos y que tiene la institución, los jugadores, comando técnico y tenemos que lograr eso. Es algo que se está buscando hace muchos años y vamos a lograrlo con mucho esfuerzo, sacrifico, con juego, tranquilidad y mucha cabeza fría para enfrentar el torneo que no será nada fácil.