Universitario de Deportes iniciará su participación en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2020, y desde esa instancia intentará avanzar a fase de grupos del certamen continental. Por lo pronto, el cuadro merengue debe pensar en Carabobo, su primer desafío.

El sorteo dejó emparejado a Universitario de Deportes con el cuadro venezolano, que ya inició su pretemporada hace unos días. Los partidos están programados para el 21 de enero en Puerto Ordaz y el 28 de enero en Lima.

El ganador de esta llave será considerado E2 y clasificará a la Fase 2 de la Copa Libertadores, donde aparece el Cerro Porteño paraguayo. El vencedor de esta nueva eliminatoria será C1, clasificará a la Fase 3 y chocará con Sporting Cristal, Progreso (Uruguay) o Barcelona SC (Ecuador).

Universitario, de avanzar todas esas instancias, se meterá al Grupo A de la Copa Libertadores 2020 y se encontrará con Flamengo (Brasil), Independiente del Valle (Ecuador) y Junior (Colombia)

Fixture de Universitario en la Fase 1 de Copa Libertadores

Carabobo (VEN) vs Universitario de Deportes

Día: 21 de enero del 2020

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: CTE Cachamay de Puerto Ordaz

Canal: Fox Sports / Facebook

Universitario de Deportes vs. Carabobo (VEN)

Día: 28 de enero del 2020

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Monumental de Lima

Canal: Fox Sports / Facebook

Fixture de E2 en la Fase 2 de Copa Libertadores

E2 vs. Cerro Porteño (PAR)

Día: 5 de febrero del 2020

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: -

Canal: Fox Sports

Cerro Porteño (PAR) vs. E2

Día: 12 de febrero del 2020

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: Nueva Olla

Canal: Fox Sports

Fixture de del C1 de Fase 3 de la Copa Libertadores

Universitario (PER) / Carabobo (VEN) / Cerro Porteño (PAR) / vs. Sporting Cristal (PER) / Progreso (URU) / Barcelona (ECU)

Día y hora: por definir

Estadio: Monumental (Lima) / CTE Cachamay (Mérida) / La Nueva Olla (Asunción)

Sporting Cristal (PER) / Progreso (URU) / Barcelona (ECU) vs. Universitario (PER) / Carabobo (VEN) / Cerro Porteño (PAR)

Día y hora: por definir

Estadio: Alejandro Villanueva (Lima) / Victor Viera (Montevideo) / Monumental (Guayaquil)

Fixture del G1 en grupos de la Copa Libertadores 2020

G1 vs. Independiente del Valle (ECU)

Día: 4 de marzo de 2020

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: -

Canal: Fox Sports

Flamengo (BRA) vs. G1

Día: 11 de marzo de 2020

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Maracaná

Canal: Fox Sports

G1 vs. Junior (COL)

Día: 19 de marzo de 2020

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: -

Canal: Facebook

G1 vs. Flamengo (BRA)

Día: 7 de abril de 2020

Hora: 7:15 p.m.

Estadio: -

Canal: Fox Sports

Junior (COL) vs. G1

Día: 22 de abril de 2020

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Roberto Meléndez

Canal: Fox Sports

G1 vs. Independiente del Valle (ECU)

Día: 6 de mayo de 2020

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda

Canal: Fox Sports