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Resumen

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Universitario. (Foto: Getty Images)
Universitario. (Foto: Getty Images)
Por Pedro Ortiz Bisso

Primero fue Valera, después llegaron Polo y Castillo. El abrazo pronto se convirtió en una torre palpitante, de miradas burbujeantes y risas agigantadas. En medio, abrazado por todos, estaba Jorge Araujo, a quien no se le veía tan feliz desde el 23 de diciembre de 1998, cuando con 19 años recién cumplidos alzó su primer trofeo con el equipo de sus amores. Hechura de la casa, como jugador y técnico, Coco solo hace ruido con su trabajo. Como debe ser.

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