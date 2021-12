Conforme a los criterios de Saber más

Universitario ya está totalmente mentalizado en el enorme desafío que afrontará en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2022. Tras el sorteo del torneo desarrollado este lunes, se conoció que el club crema tiene a dos posibles rivales: Barcelona SC y Montevideo City Torque. Ante cualquiera de los dos, la ‘U’ iniciará su lucha rumbo a la fase de grupos del certamen más importante a nivel de clubes en Sudamérica y no será nada sencillo.

De hecho, en este tipo de competiciones no hay rival fácil. Casi siempre, el pronóstico es reservado. Esto no quiere decir que no hayan adversarios más accesibles que otros y, justamente, ese escenario es el que está evaluando Universitario.

Uruguayos que pueden reforzarse

Entre sus dos posibles contendientes de la Copa Libertadores, al equipo dirigido por Gregorio Pérez le conviene medirse contra Montevideo City Torque (Uruguay), ya que las chances de la ‘U’ para clasificar a la siguiente ronda son mayores que enfrentando al Barcelona SC.

Gregorio Pérez evalúa a sus dos posibles rivales en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2022 | Foto: GEC

Sucede que el Torque es un equipo nuevo, que recién ha sido fundado en el 2007 y, por ello, su presencia internacional ha sido ínfima. No obstante, este club forma parte del City Football Group desde hace cuatro años y, debido a que pertenece a este conglomerado, podría recibir una inyección económica muy importante que le permita reforzarse de la mejor forma posible para el torneo, un hecho que no puede pasar desapercibido para la ‘U’ .

En el 2012, el Torque ascendió por primera vez a la Primera División de Uruguay y seis años después volvió a caer a la Segunda División. Pero luego solo tardó un año en retornar a la máxima categoría para, entonces, tener un crecimiento notable: clasificó por primera vez en su historia a la Copa Sudamericana 2021, donde hizo un buen papel .

Montevideo City Torque se impuso 2-0 al Fénix de Uruguay en la primera etapa y luego terminó en el segundo lugar de la fase de grupos con 11 puntos, a solo tres de Independiente (Argentina), que se quedó con la clasificación a octavos de final. Los ‘Ciudadanos’ estuvieron muy cerca de seguir avanzando.

Montevideo City Torque hizo un buen papel en la Copa Sudamericana 2021, pero no le alcanzó para clasificar a octavos de final | Foto: AFP

En este 2021, la escuadra uruguaya volvió a protagonizar una óptima campaña en la liga local y terminó en el cuarto puesto de la tabla anual con 50 puntos, lo que le permitió hacerse un lugar en su primera Copa Libertadores . De todas formas, podría ser un rival muy complicado para Universitario, pero no tanto como el Barcelona SC.

De nivel continental

El equipo ecuatoriano goza de bastante historia en la Copa Libertadores y su gran nivel actual es indiscutible. Lleva cuatro años seguidos haciéndose presente en el certamen continental y, justamente, en el 2021 llegó hasta las semifinales del torneo tras una espectacular campaña .

Barcelona SC terminó en el primer lugar en fase de grupos, por encima de equipos difíciles como Boca Juniors, Santos y The Strongest. Luego, eliminó a Vélez Sarsfield en octavos, hizo lo mismo con Fluminense en cuartos, y cayó ante Flamengo en semis.

Barcelona SC fue semifinalista en la última Copa Libertadores | Foto: EFE

A nivel local, el ‘Ídolo del Astillero’ redondeó una temporada irregular, debido a que se enfocó de lleno en la Copa Libertadores. Así, logró el segundo lugar en la primera etapa y terminó noveno en la segunda. En la tabla acumulada, consiguió quedarse con el cuarto puesto y así clasificar a la fase previa de la Copa Libertadores 2022.

Antecedentes

Cabe señalar que Universitario ya ha enfrentado a Barcelona SC en el certamen internacional y lo ha vencido una vez . En 1993, ambos equipos se midieron en octavos de final: los cremas ganaron 2-1 en la ida en Lima y perdieron 3-0 en la vuelta en Guayaquil. Después, en 1994, las dos escuadras se reencontraron en la fase de grupos del torneo, empatando los dos partidos sin goles.

Además, la última vez que el equipo ecuatoriano se midió ante un equipo peruano en la Copa Libertadores fue en el año 2020, cuando no tuvo problemas de deshacerse de Sporting Cristal en la segunda ronda previa . Los ‘Canarios’ golearon 4-0 en su casa, Guayaquil, y cayeron 2-1 Lima.

En ese contexto, el mayor reto de la ‘U’ en la Libertadores sería volver a medirse contra el conjunto ecuatoriano. Esto no quiere decir que los cremas se deban confiar si es que les toca enfrentar al Montevideo City Torque, ya que la clasificación del club uruguayo sobre el Barcelona SC evidenciaría que está a la altura de cualquier reto internacional.

MÁS EN DT...

VIDEO RECOMENDADO:

Pedro Aquino: Equipos de la Premier League estarían interesados en el volante del América