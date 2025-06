Se formó, debutó y campeonó con Sporting Cristal, pero en estas semanas su futuro estaba entre Universitario y Alianza Lima, los dos rivales históricos del club rimense. Es Jesús Castillo (Callao, 2001), hasta estos días el único peruano jugando en la liga portuguesa (Gil Vicente), pero que volvió a la Liga 1 para relanzar su carrera. Y desató la ‘guerra’ entre los ‘compadres’ que lo ganó la ‘U’, el actual bicampeón del fútbol peruano.

De acuerdo al periodista Mauricio Loret de Mola, Alianza Lima era el que tenía ventaja sobre el fichaje de Castillo. Las buenas actuaciones de Erick Noriega en la Libertadores, Liga 1 y selección peruana en su ‘nuevo’ puesto como volante de contención podrían sacarlo de Matute más pronto de lo pensado hacia el fútbol extranjero, por eso los íntimos buscaban un jugador con la capacidad de jugar a su costado, pero también reemplazarlo cuando no esté. Y ese era Jesús. Su buena relación con el gerente deportivo José Bellina (se conocen de Cristal) iba a ser el factor clave para su llegada. Sin embargo, todo se cayó.

Jesús Castillo vuelve al Perú y jugará por Universitario. (Foto: Gil Vicente)

“El tema es que los que ponen la plata no estaban alineados con los que toman las decisiones deportivas. Ese fue el cortocircuito”, añadió en el programa “Desmarcados”.

Por su parte, Enrique de la Rosa, en el programa “Fútbol Champán”, dió más detalles acerca de la negociación fallida: “hace dos semanas, Alianza sondeó a Castillo. El club portugués (Gil Vicente) le dio un monto a Alianza Lima, que es menos de lo que se pagó por Matías Succar (500 mil dólares), por ejemplo. Después ya le toca a otra área cerrarlo, que es el área administrativa, financiera, y ellos se quedaron dormidos”.

José Bellina, aún gerente deportivo de la institución victoriana, se pronunció al respecto. “Con Jesús tuvimos un buen acercamiento pero se entrampó todo con el club portugués ya que nos envió su propuesta y, tras mandarles nuestra contrapropuesta, finalmente resultó no viable para Alianza Lima, incluso quisimos mejorarla, sin embargo no prosperó. Son cosas que pasan en el mercado, y si está posibilidad no se concretó, tendremos otras que, seguramente, nos ayudará para lo que buscamos”, señaló en una entrevista con el periodista Gerson Cuba de radio Ovación.

En medio de esas insólitas indecisiones de una institución que está obligada a volver a campeonar, apareció Universitario para imponerse y tener casi cerrado el fichaje del volante de 24 años. “Sí, está bastante avanzado”, comentó el propio técnico crema Jorge Fossati.

¿Por qué la ‘U’ le quitó a Alianza Lima a Jesús Castillo?

Es, en estos momentos, un fichaje raro, pero no descabellado. Universitario tiene en el puesto de Castillo hasta tres futbolistas que han demostrado buenos niveles en sus rendimientos cuando les tocó jugar: el titular Rodrigo Ureña, Jorge Murrugarra y el bombero Horacio Calcaterra, quien por su polifuncionalidad puede jugar como volante de contención, interior o incluso más adelantado.

Entonces, ¿por qué a la ‘U’ le urge reforzarse con el exSporting Cristal? La primera razón es la incertidumbre que siempre está con el futuro de Ureña. El chileno es pieza clave en el equipo, pero también un jugador atractivo para los clubes de afuera que no solo ven sus grandes actuaciones en la Copa Libertadores o Liga 1, sino que tiene el añadido de haber debutado con la selección chilena en las Eliminatorias.

A inicios de año, Ureña estuvo a punto de firmar por Belgrano de Córdoba. De hecho, ya había viajado a Argentina para unirse a su nuevo equipo, pero no se llegó a concretar el fichaje y regresó a la U. Y no fue la primera vez que han sondeado al volante, por lo que en tienda merengue saben que en cualquier momento algún club grande de Sudamérica hará los esfuerzos por llevárselo.

Y ahí es donde sale el nombre de Jesús Castillo, una apuesta para el presente y futuro (contrato sería de tres años) de un equipo acostumbrado a jugar con un volante de contención con salida limpia y orden para conectar a los defensas con los atacantes, además de buena pegada desde fuera del área.

Al respecto de su llegada, José Luis Carranza, el Puma, voz autorizada, señaló que en la ‘U’ solo “habrá competencia. En el club no pelean, solo por el puesto. Es un grupo muy importante. Si hay 50, los 50 van a pelear. No distorsionen el mal ambiente porque en la ‘U’ siempre hay buen ambiente”.

Los cremas, actuales bicampeones, se siguen reforzando con el objetivo de conseguir el tricampeonato después de 25 años. Ya llegaron Anderson Santamaría y Jesús Castillo, dos jugadores de selección. Además, el objetivo es lograr la hazaña en la Copa Libertadores y avanzar a cuartos de final, aunque el rival sea el poderoso Palmeiras de Brasil.

