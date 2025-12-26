Universitario, tricampeón del fútbol peruano sigue moviendo fichas en el mercado de pases rumbo a la temporada 2026, en la que buscará además consolidar su presencia en la Copa Libertadores y pelear por un histórico tetracampeonato. En las últimas semanas la “U” ha tenido varios movimientos importantes entre salidas, renovaciones y refuerzos.

Fichajes de Universitario

Javier Rabanal fue presentado como el nuevo director técnico del primer equipo crema, con la misión de liderar el proyecto deportivo.

Caín Fara, defensor argentino, se convirtió en uno de los primeros refuerzos confirmados para reforzar la zaga de Universitario de Deportes en la próxima temporada. En carpeta aparecen otros nombres como Diego Romero y Emerson Pata, aunque aún están por confirmarse oficialmente.

Bajas confirmadas de Universitario

Universitario confirmó varias salidas de cara al 2026: Sebastián Britos, Jorge Fossati, Gabriel Costa, Diego Churín y Jairo Vélez están entre los futbolistas que dejaron el club o no seguirán en el plantel crema.

Rumores y posibles fichajes de Universitario

En Universitario aún se mueven rumores sobre posibles incorporaciones y otras renovaciones de jugadores que pueden ser claves en el proyecto 2026. La atención también está puesta en cómo se consolidará el plantel bajo el mando de Rabanal y qué movimientos harán en las próximas semanas para pelear en todas las competiciones.

Sekou Gassama, delantero senegalés suena como uno de los principales apuntados por Universitario para reforzar su ataque de cara a la próxima temporada. Este atacante africano aparece como candidato a ocupar el tradicional número 9 crema, una plaza que el club busca potenciar para mejorar su definición ofensiva.

Renovaciones de Universitario

Horacio Calcaterra seguirá defendiendo la crema tras renovar contrato para la temporada 2026.

Matías Di Benedetto, uno de los defensores más sólidos del equipo, también extendió su vínculo con la “U” y además inició su proceso de nacionalización para liberar plaza de extranjero.

Williams Riveros, José Carabalí y, en proceso de confirmación, José Rivera son otros jugadores que también seguirán en Ate.