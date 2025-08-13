Universitario de Deportes se prepara para recibir este jueves 14 de agosto (19:30 hora local) a Palmeiras en el Estadio Monumental de Ate, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El árbitro será el argentino Facundo Tello Figueroa.

Los especialistas ya publicaron sus cuotas oficiales y colocan a Palmeiras como ligero favorito. La victoria visitante paga 2.02, el empate, 3.05; y el triunfo de Universitario, 4.40.

Universitario y su historial frente a Brasil: cuentas pendientes

Universitario vuelve a verse las caras con Palmeiras tras su último cruce en la Libertadores 2021. En aquella edición, el “verdao” ganó los dos encuentros con goleada incluida en Brasil (3-2 en Lima y 6-0 en Sao Paulo). En el registro histórico, Palmeiras domina ampliamente, con cuatro victorias sobre una sola de la “U”. En ese contexto, las cuotas de Betsson reflejan ese favoritismo, aunque aún dan margen de esperanza al bicampeón nacional.

Situación actual de ambos equipos

Universitario llega sólido tras conquistar el Torneo Apertura y mantener un buen rendimiento en el Clausura. Gracias a su efectividad, tanto de local como fuera de casa, logró clasificar a octavos como segundo del Grupo B. Además, el liderazgo de Edison Flores y la precisión de Alex Valera en el área rival, sumados al aporte defensivo de Williams Riveros, serán fundamentales para mantener la racha positiva.

Palmeiras, por su parte, atraviesa ciertas tensiones: fue eliminado del Mundial de Clubes y de la Copa de Brasil, lo que generó críticas dirigidas al técnico Abel Ferreira. Sin embargo, buscará imponer su velocidad y control del ritmo con figuras como Vitor Roque, Ramón Sosa y la creatividad de Raphael Veiga.

Noche de Libertadores

Este partido promete ser un duelo en el que Universitario buscará revertir un historial adverso frente a un Palmeiras con mayor jerarquía continental. El aliento de su hinchada y la capacidad de aprovechar cada oportunidad serán determinantes para pensar en avanzar en el torneo Continental.