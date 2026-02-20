Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El cuadro crema registra un promedio de 43.100 asistentes en promedio por partido. (Foto: Liga 1)
El cuadro crema registra un promedio de 43.100 asistentes en promedio por partido. (Foto: Liga 1)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes se posiciona como uno de los clubes con mayor cantidad de hinchas en las tribunas de toda Latinoamérica.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Alianza Lima vs. Sport Boys: previa y últimas noticias del partido por Liga 1
Fútbol peruano

Alianza Lima vs. Sport Boys: previa y últimas noticias del partido por Liga 1

Canales TV que transmiten gratis Alianza Lima vs. Sport Boys: horarios del partido por Liga 1
Fútbol peruano

Canales TV que transmiten gratis Alianza Lima vs. Sport Boys: horarios del partido por Liga 1

Mirar Liga 1 Max por internet: link TV para ver Alianza Lima vs Sport Boys por el Apertura 2026
Fútbol peruano

Mirar Liga 1 Max por internet: link TV para ver Alianza Lima vs Sport Boys por el Apertura 2026

Universitario entre los clubes con mayor asistencia de hinchas por partido en Latinoamérica
Fútbol peruano

Universitario entre los clubes con mayor asistencia de hinchas por partido en Latinoamérica