Universitario entre los clubes con mayor asistencia de hinchas por partido en Latinoamérica

Universitario de Deportes se posiciona como uno de los clubes con mayor cantidad de hinchas en las tribunas de toda Latinoamérica.

Según un ranking elaborado con datos de Transfermarkt y FootyStats, el cuadro crema registra un promedio de 43.100 asistentes en promedio por partido, ubicándose en el séptimo lugar a nivel regional.

La ‘U’ es el club peruano mejor ubicado en la clasificación y supera en promedio a otros equipos tradicionales del continente.

Esta cantidad de hinchas lo coloca por encima de instituciones como Rosario Central, San Lorenzo, Atlético Mineiro e Independiente, consolidando su peso en el fútbol sudamericano.

Asistencia promedio por partido

El listado es encabezado por River Plate de Argentina, con 84.782 espectadores por encuentro, seguido por Flamengo de Brasil. En el caso de México, el club mejor posicionado es CF Monterrey, mientras que en Chile destaca Universidad de Chile y en Colombia Atlético Nacional.

El ranking toma en cuenta la asistencia promedio por partido en torneos locales y refleja el respaldo constante de las hinchadas a lo largo de la temporada. En ese contexto, Universitario confirma su liderazgo en el Perú y su capacidad de convocatoria a nivel continental.

El dato refuerza el momento institucional del club crema, que en los últimos años ha logrado sostener altos niveles de asistencia en el Estadio Monumental, consolidando a su hinchada como una de las más numerosas y fieles de la región.