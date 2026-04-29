Entre saludos y abrazos: así recibió la familia de Raúl Ruidíaz a Nicolás Lodeiro en Lima | VIDEO

Nicolás Lodeiro, volante de Nacional, tuvo un caluroso recibimento en suelo peruano en la previa del partido ante Universitario de Deportes por Copa Libertadores. El uruguayo se reencontró con la familia de Raúl Ruidíaz, con quien guarda una gran amistad desde su etapa en Seattle Sounders.

El momento fue captado por la prensa nacional que esperaba la llegada del ‘Bolso’. En las imágenes se puede apreciar a Lodeiro saludando a los familiares de la ‘Pulga’ y agradeciendo las muestras de cariño por el recibimiento.

“Hace mucho que no nos veíamos y es muy lindo reencontrarme con ellos (la familia de Raúl Ruidíaz). Un abrazo a Raúl, tenemos lindos recuerdos, espero que ande bien. No lo puedo ver pero siempre le tengo un gran cariño. Fuimos grandes amigos en Seatlle Sounders y tenemos una muy linda relación”, expresó el uruguayo.

Lodeiro fue compañero de Ruidíaz en Seattle Sounders, donde ganaron varios títulos nacionales e internacionales. Tras ello, la ‘Pulga’ volvió al fútbol peruano con intenciones de tener continuidad y decidió jugar en Atlético Grau, donde es uno de los goleadores y referentes.

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