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Entre saludos y abrazos: así recibió la familia de Raúl Ruidíaz a Nicolás Lodeiro en Lima | VIDEO
Entre saludos y abrazos: así recibió la familia de Raúl Ruidíaz a Nicolás Lodeiro en Lima | VIDEO
Por Redacción EC

Nicolás Lodeiro, volante de Nacional, tuvo un caluroso recibimento en suelo peruano en la previa del partido ante Universitario de Deportes por Copa Libertadores. El uruguayo se reencontró con la familia de Raúl Ruidíaz, con quien guarda una gran amistad desde su etapa en Seattle Sounders.

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