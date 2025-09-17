Su padre, Luis Flores, lo inscribió con apenas unas horas de nacido.
Redacción EC
El amor por tu club de fútbol te lleva a hacer cosas que solo se entienden en la pasión. Así como el caso de Luis Flores, ferviente hincha de , quien convirtió a su hijo recién nacido en el socio adherente más joven de la historia crema.

“Como dice la canción, desde la cuna. Llamé e hice a mi hijo socio. Queríamos que fuera igual que su madre y yo. Ya estoy contando los días para llevarlo al estadio y vivir juntos ese amor por la ‘U’”, dijo muy emocionado.

El club crema informó que como Enzo, ya son más de 1800 niños que forman parte del club como socios, fortaleciendo el amor por los colores que va de generación en generación.

Cabe mencionar que el Socio Adherente Niño busca acercar a los más pequeños a Universitario, heredando la pasión crema y ofreciendo beneficios exclusivos en más de 100 marcas aliadas.

