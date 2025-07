“Es el favorito a ganar el tricampeonato”: Tres campeones con la U analizan el dominio crema y por qué podrían hacer historia a fin de año

Juega y gana: participa en la Polla El Comercio del Mundial de Clubes y llévate un PlayStation5

El cuadro crema, único representante de Perú en los octavos de final de la Copa Libertadores, se llevaron el Apertura concediendo apenas tres derrotas en 18 fechas y siendo el equipo más goleador del certamen con 38 festejos.

𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘𝗥 𝗢𝗕𝗝𝗘𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝟮𝟬𝟮𝟱 ✅



¡Somos los ganadores del Torneo Apertura! 🥇#LaGarraDelÚnicoGrande pic.twitter.com/1Dgfe78j34 — Universitario (@Universitario) July 12, 2025

El título aún se celebra en Ate, aunque el club, como lo ha demostrado siempre, ya piensa en el siguiente paso. Por ello, conversamos con tres excampeones con la U para que analicen el dominio merengue en el fútbol peruano: Juan José Oré, campeón en 1974 y 1982; Luis Guadalupe (1998, 99, 2000); y Rainer Torres (2009-2013).

¿Cuáles son las claves de esta U que desde 2023 domina el fútbol peruano? ¿Qué tiene la U que no tengan los demás equipos del fútbol peruano? ¿La U es el amplio favorito a ganar el tricampeonato?

Juan José Oré

La clave, para mí, es el sistema de juego, que lo tienen muy bien aprendido, eh, jugar con línea de tres o cinco cuando defienden. Sí se ha seguido ese juego cuando lo tomó el profesor Fabián Bustos. Después vino Jorge Fossati. Pero en general, básicamente eso ya ha mantenido también la estructura del equipo, la base del equipo. Ha habido unos refuerzos que se han se han incorporado y que entraban en un momento determinado y cumplían su lo que tenían que hacer. Y ha sacado, bueno, en el mundo mental ha sido imparable en el sentido que nadie prácticamente le ha ganado. Y con la hinchada que es el equipo pues que más hinchada ha llevado, ¿no? A raíz de la buena del estar ganando buenas actuaciones, aunque ha habido partidos también no tan buenos, pero sacando resultados que lo lo han mantenido en en la punta, ¿no? Y sacando resultados, o sea, ganando acá y sacando resultados afuera también es la base, yo creo, también lo mismo, ¿no?

3. Sí, es es el uno amplio favorito definitivamente, pero va a depender también ahora eh Eh, bueno, Alianza no anda bien. Parecido que por ahí humo, cuando la llegada ahora de del no entrenado de ¿cómo se llama este?

Luis Guadalupe

Luis Alberto Guadalupe Rivadeneyra, conocido popularmente como “Cuto”, nació en Chincha el 3 de abril de 1976. Sus inicios en el fútbol fueron en el equipo Yo Calidad del Callao, luego pasó al Cantolao y finalmente a Universitario de Deportes. Con los merengues obtuvo 3 títulos, los años 1998, 1999 y 2000. (Foto GEC Archivo)

1. La ‘U’ tiene objetivos claros. El manejo que está teniendo Jean Ferrari con su equipo de trabajo es para destacar porque estamos viviendo una etapa maravillosa, única. Por otro lado, el grupo entiende la importancia de la historia del club, además han logrado tener continuidad y solidez, ser una familia en primer lugar, respetar la historia del club, tener compromiso. Todo eso se ve y es lo que ha llevado a que estén en su mejor momento, logrando grandes cosas para la ‘U’, que está a puertas de hacer historia si se concreta el tricampeonato. Se respira un ambiente de humildad, amor, salud.

2. La ‘U’ tiene algo muy especial, que es el hambre de gloria. Eso hace entender a los jugadores cuando estás en un equipo grande que quiere ganar todo, no son conformistas, saben que ya quedaron en la historia del club pero quieren más. Eso hace la diferencia. No solamente en los entrenamientos o en los partidos, sino también en general. Tu vida, respiras fútbol, y lo que quieres es seguir ganando cosas y creo que este equipo tiene eso. Y lo importante es que cuenta con una solidez en todas las líneas y tiene una base. Creo que la base de todos son los referentes que asumen un rol muy importante. Más allá, como lo dijo Aldo Corzo en una entrevista, capitanes son todos, más allá que no lleven la cinta, pero saben que son importantes, cada uno que nadie es más que nadie si no, al contrario, todos son iguales, son obreros y creo que eso hace la gran diferencia con este equipo universitario

3. Cuando estás en un equipo grande, siempre eres el favorito, pero este equipo sabe que para lograr ese tricampeonato va a costar sudor y sangre. Yo veo que estás dispuestos a dar la vida por ese histórico título.

Rainer Torres

Rainer Torres fue dos veces campeón del fútbol peruano con Universitario de Deportes. Foto: Agencias.

1. Hay tres puntos muy importantes para Universitario. Lo primero es la estabilidad económica que tiene el club. Cuando uno está en la ‘U’ no solo se preocupa en jugar, pero con todo lo que hay alrededor es menos complicado o es más fácil llevar el día a día con una estabilidad económica para los jugadores. Segundo, es que han encontrado una idea de juego, una una entidad de acuerdo a los jugadores que tiene. Si recordamos cuando llegó el profesor Jorge Fossati en el 2023, inició con una línea cuatro y los jugadores no se encontraba mucho, de pronto cambiaron una línea de tres con medio y justo hubieron jugadores que encontraron en esa en ese sistema un lugar donde se podía desarrollar muy bien, como el caso de Andy polo, Ureña, Riveros. Y el tercer punto muy importante es la hinchada, que de alguna manera despertó por el 2020-2021, de alguna manera se involucró más al club y bueno, con los resultados con los mismos resultados que vinieron eh se empezó a enganchar en ir al estadio y esa ese estadio cuando está con estadio lleno es otro y los jugadores lo sienten, el rival lo siente y es una búsqueda a partir de de hacerse muy muy fuerte de local saca mucha ventaja ese general.

2. Desde el 2023 hasta ahora ganando cuatro títulos cortos seguidos. Vemos también el tricampeonato, ¿no?, este, ese de a inicios de del 2000. Entonces, es algo que quizás los otros clubes que también quizás han llegado a ser bicampeones, pero no lo han tenido. La ha encontrado una identidad de juego, una idea, la ha plasmado bien, encontrado los jugadores adecuados para esa idea. Creo que a partir de ahí ha empezado a sacar ventaja otros equipos que no la tienen. Alianza sigue buscándose su entidad de juego. Cristal la ha perdido totalmente. Melgar hablando de los equipos que le pueden competir a la U, es muy irregular en su idea de juego también.

3, Sí, claro. La U creo que por todos los puntos que esté mencionado sigue siendo el el claro favorito, ¿no? Uno porque le lleva ventaja a los otros equipos ante en esa idea de juego. La tiene muy clara. Los otros equipos recién están tratando de buscar, están en el camino todavía, pero todavía no la encuentran, creo yo. La U ya lo encontró y por ahí saca esta cierta ventaja. Eh, la hinchada es muy importante, es un factor muy muy importante.

