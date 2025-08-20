Este martes 19 de agosto hubo un remezón en el fútbol peruano. La Sala Civil de Puno decidió revocar la medida cautelar que mantenía a Binacional en la Liga 1 y declarar fundada la apelación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Con ello, no existe una razón para que el ‘Poderoso del Sur’ continúe jugando en Primera División, consumando su descenso. Y eso abre un escenario casi incierto: ¿cómo afecta al Torneo Clausura y qué equipos -como Alianza Lima y Universitario de Deportes- serían los más beneficiados?

Para tener un panorama más claro, desarrollamos cinco respuestas que ayudan a conocer el caso de Binacional y dar una explicación a las interrogantes que hoy dan vueltas en el aire. Eso sí, dos puntos son claves: el cambio de la tabla de posiciones del Clausura y el Acumulado, y la reprogramación del fixture. Acá lo explicamos.

¿Qué pasó con Binacional?

Seamos claros: Binacional fue el equipo número 19 que se metió a la lista de 18 clubes participantes en la Liga 1 de este año. El cuadro puneño logró su presencia en la máxima división gracias a una medida cautelar que la Corte Superior de Justicia de Puno le otorgó en diciembre. La FPF apeló de manera inmediata y a partir de allí empezó una batalla legal que se llevó a cabo en la justicia ordinaria.

Tras ocho meses de disputa, la Sala Civil de Puno decidió darle la razón a la FPF y anular en primer instancia la medida cautelar que le permitía a Binacional jugar en la Liga 1. El club fue separado y el Torneo Clausura pasará a jugarse con 18 equipos, como inicialmente estaba previsto. Es más, la institución ya fue notificada por la autoridad competente.

Deportivo Binacional cerca de dejar la Liga 1. (Foto: Liga 1)

¿Cómo acordó la FPF el descenso de Binacional?

En la mañana del martes, el directorio de la FPF se reunió en la Videna para tomar decisión acerca del caso Binacional. El área legal ya había informado sobre la resolución de la Sala Civil de Puno y la situación del club en cuestión. En ese sentido, acordaron por mayoría retirar al ‘Poderoso del Sur’ del campeonato, amparándose en el artículo 10 del reglamento de la Liga 1.

La FPF entiende que no existe otro camino. La única razón por la que Binacional se mantenía en Primera División era la medida cautelar a su favor. Una vez revocada, no existía sustento para su permanencia más allá de las consecuencias generadas a raíz de esto. En la Videna están convencidos de que es era la mejor solución.

La Junta Directiva de la FPF.

¿Cómo queda la tabla del Clausura y el Acumulado?

El retiro de Binacional trae como consecuencia, principalmente, dos cosas. El primero es la modificación de la tabla de posiciones del Clausura y del Acumulado. El artículo 10.4 sobre los descensos del reglamento de la Liga 1 explica que “si un club que haya sido incorporado por mandato judicial y, con posteridad, pierda dicho derecho”, se le restará los puntos en el torneo que se encuentre jugando en ese momento. Es decir, solo afecta al Clausura. El Apertura se mantiene tal cual está.

El reglamento de la Liga 1 explica lo que pasará tras el descenso de Binacional.

En ese caso, hasta la fecha 5, Universitario sería el beneficiado, pues pasará a ocupar el primer lugar del Clausura con 14 puntos. Cristal, que tenía 16 y era líder, se quedará con 13; mientras que Cusco FC tendrá 12 unidades. Garcilaso y Alianza Lima mantienen sus 12 y 11 puntos, respectivamente.

Así quedaría la tabla del Torneo Clausura 2025:

Puntos 14 13 12 12 11 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 2

Por otro lado, el Acumulado también sufrirá variaciones. Aquí, el más beneficiado es Alianza Lima, pues recuperará el segundo lugar de la tabla, superando a Cusco FC y Cristal.

Así quedaría la tabla acumulada 2025:

Puntos 53 48 47 45 40 39 39 38 30 29 28 27 24 24 19 19 16 15

¿Se reprogramará el resto del fixture del Clausura?

Sí, o al menos es lo más probable. Esta es otra de las principales consecuencias. Como se sabe, el torneo venía jugándose con un equipo descansando cada fecha; sin embargo, tras el retiro de Binacional, el fixture se trastoca, pues solo quedarán 18 equipos y se hace necesario la reprogramación de los partidos.

El principal problema de la FPF es el tiempo. El Comercio pudo conocer que el resto de equipos se reunió el martes de manera virtual para buscar una solución. Hubo acuerdo en modificar el fixture como plazo máximo entre miércoles y jueves. Recordemos que la fecha 6 del Clausura inicia este viernes 22.

Sporting Cristal vs. Binacional jugaron por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Sporting Cristal)

¿Binacional se aferra a la Liga 1?

Sí. En su último comunicado, Binacional reconoció que fue notificado por la Sala Civil de Puno respecto a la revocación de la medida cautelar que les permitía jugar en Primera División. El club asegura que la sentencia “no es firme” y “que se encuentra pendiente de poder ser impugnada”. Su siguiente paso es recurrir al Tribunal Constitucional. “A la fecha, dicho pronunciamiento no es eficaz”, aseguran.

De igual manera, la posición del ‘Poderoso del Sur’ es clara: no se sienten descendidos a pesar de que la decisión de la FPF es clara. “Exhortamos a la federación a respetar los plazos”, mencionan. Más allá de su situación actual, seguirán apelando por la vía legal.

