Por Pedro Ortiz Bisso

Cancha auxiliar de Matute, febrero de 1992. Acaba de terminar el entrenamiento de Alianza Lima y su nuevo técnico se presenta ante la prensa. Parece el abuelo del grupo de jóvenes periodistas que se le acerca midiendo sus pasos. Un novato escriba de este Diario -seguro adivinarán a quién me refiero- se armó de valor y le hizo una pregunta que en ese entonces no creía tan tonta: ¿Usted es el mismo Pedro Dellacha que entrenó al Independiente que ganó la Libertadores del 72 ante Universitario? Y el señor de frente creciente, algo entrado en carnes, respondió con una sonrisa entre resignada y amable: “Sí, soy yo”.

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