“Es el mejor ‘9′ que vi en Perú”, lo había elogiado el técnico Fabián Bustos en la previa. El DT elaboró un plan para detener al ‘Depredador’ y olvidó lo más importante: atacar. Y ahí se explica también un 0-0 con apenas tres remates al arco para los merengues y uno solo ejecutado por alguno de sus delanteros (Alex Valera).

Paolo Guerrero jugó en el empate entre Universitario y César Vallejo. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Aunque aún son punteros del campeonato (pueden dejar de serlo si Cristal gana esta tarde (3:30 p.m.) a UTC en Cajamarca), la ‘U’ sigue dejando muchas dudas, sobre todo en la elaboración de juego y en el ataque. La dupla Valera-Flores no funcionó como sí ocurría en la era Fossati. El Orejas no está bien, no se conecta con Canchita Gonzales como sí lo hacía con Piero Quispe, se le nota incómodo, apresurado, impreciso. Gonzales, por su parte, es una sombra, solo intentos que no llegan a concretarse. Y por izquierda, el ecuatoriano Portocarrero es un camión sin frenos que hunde la cabeza cuando tiene el balón y al que de diez jugadas individuales, logra salir airoso de dos.

En un partido muy impreciso para ambas escuadras, los merengues fueron los que más sufrieron. Vallejo estuvo más cerca de ponerse arriba en el marcador, pero Osmar Noronha desperdició dos ocasiones creadas por Paolo Guerrero, a quien a sus 40 años le sobra calidad para resaltar en el torneo peruano.

La ‘U’ fue un equipo lleno de dudas. Y, en una especie de efecto dominó, la defensa también se contagió. Sebastián Britos, sobrio portero uruguayo, falló terriblemente en dos salidas que pudieron costarle caro. Riveros padeció más de la cuenta a Paolo y Di Benedetto sigue buscando al colombiano Yorleys Mena.

El árbitro Kevin Ortega no quiso quedarse atrás y buscó ser el protagonista del encuentro, incluso por encima de Paolo Guerrero. Tuvo un polémico desempeño y terminó expulsado a Ascues y Barrera en el cuadro local. Aún así, con dos jugadores más, Universitario no supo cómo atacar para regresar de Trujillo con un triunfo.

Son líderes momentáneos del Apertura con 21 puntos en nueve fechas, pero Cristal (19) puede arrebatarles ese primer puesto con un triunfo hoy.

Así, con más desconfianza que certezas, Universitario debutará este martes en la Copa Libertadores ante LDU de Quito, el último campeón de la Sudamericana. Y en la ‘Suda’, Vallejo se estrenará el mismo día ante Defensa y Justicia de Argentina.