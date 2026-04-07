Este martes 7 de abril la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana anunció la sanción a Universitario de Deportes por los actos racistas que el árbitro Michael Espinoza reportó en su informe tras el duelo ante UTC.

El árbitro dejó constancia de que Piero Serra y Ángelo Campos, jugadores de UTC, denunciaron sonidos discriminatorios que provenían de la tribuna sur del Estadio Monumental.

Por ello, la resolución estableció que la ‘U’ deberá asumir su próximo partido como local con una limitación del 30% de la capacidad habilitada en la tribuna sur.

Asimismo, se exige el pago de una multa de 5 UIT, según el Reglamento Único Disciplinario de la FPF.

Por último, la Comisión ordenó a Universitario implementar una campaña institucional de rechazo al racismo bajo el mensaje “Basta al Racismo” a través de sus canales oficiales de redes sociales.