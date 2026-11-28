Con siete años defendiendo la camiseta de Sport Huancayo, Hugo Ángeles se ha convertido en uno de los referentes del equipo y hoy atraviesa uno de los momentos más especiales de su carrera. El futbolista consiguió su primer título profesional tras 15 años de trayectoria, al proclamarse campeón del Torneo Clausura 2026. En conversación con El Comercio, el jugador recordó el camino que recorrió el equipo para alcanzar este logro, destacó el trabajo de Richard Pellejero y expresó su ilusión por disputar las finales ante Universitario. Además, habló sobre su identificación con el club, el respaldo de su familia y el deseo de seguir haciendo historia con el ‘Rojo Matador’.

¿Qué significa para ti este gran paso que ha dado Sport Huancayo a nivel deportivo, después de tantos años en el club?

Sí, la verdad que contento, hermano, feliz, motivado, la verdad que a principio de año, la verdad que formamos pues un lindo grupo para otras expectativas ¿no? Lamentablemente pasamos por el tema de pelear abajo en el Apertura, ahora, en el Clausura fue otro suceso. Desde que llegó el profesor Richard Pellejero nos cambio el chip y estamos viviendo un sueño hecho realidad.

Tú ya llevas 7 años en Sport Huancayo, ¿cierto?

Sí, son siete años que estoy en el club.

Hugo Ángeles alcanzó 200 partidos con Sport Huancayo

¿Qué cambió en el equipo para alcanzar este momento y cómo afrontan estas dos finales por el título?

Sí, la verdad que como te voy a repetir, estamos bastante motivados. Yo ya llevo 7 años en el club y la verdad que lo máximo que hemos logrado ha sido participar en un torneo internacional, Copa Sudamericana, Copa Libertadores y llegar en el 2020 hasta octavos de Copa Sudamericana, es lo máximo que hemos logrado con el club. Y la verdad, va a quedar para la historia. Estamos bastante motivados ahora ya de de pelear el título nacional y solo nos queda seguir trabajando y ahorita pensar en lo primero. Lo primero que es la primera batalla que es el día domingo acá en casa con nuestra gente.

Ya le ganaron a Universitario, pero ahora será una final distinta. ¿Cómo se preparan para enfrentar a un rival que puede cambiar la historia en cualquier momento?

La U es un equipo grande, equipo que traiga siempre va a ser un equipo grande y va a jugarse el todo por el todo. Sabemos que bueno, ya lo hemos enfrentado ahora el domingo pasado y sabemos que no va a plantear de la misma manera que planteó el día domingo. Por ahí quizás van a ser un poco más precavidos, un poco más defensivos. Pero nosotros estamos preparados. Nosotros vamos a hacer lo nuestro, estamos pasando por un buen momento y vamos a salir a ganar el día domingo.

Hugo analiza el duelo ante Universitario (Foto: Liga 1)

¿Y por qué crees que la U va a ser otro? ¿Crees que la U se confió el domingo pasado?

No sé si se confió, hermano, pero quizás vino a proponer. Y quizás se encontró con un Huancayo que la verdad que está muy inspirado y estamos muy concentrados sobre todo en la parte de arriba con Magallanes, Sanguinetti, Porozo y atrás bien paraditos nosotros. La verdad que estamos pasando por un buen momento.

El club también viene creciendo institucionalmente. ¿Qué necesita Sport Huancayo para mantener este crecimiento y consolidarse a nivel deportivo?

La verdad que el club nos da todas las herramientas. Tenemos un complejo deportivo que ahora ya están por hacer más instalaciones, cuartos, para hacer terapia ahí mismo en el complejo que tenemos. La verdad que la mentalidad del club es muy grande y tenemos que seguir por ese camino y ahora a Sport Huancayo ya no lo van a ver como un equipo de provincia normal.

Claro, y la consigna es me imagino también fidelizar al hincha de Huancayo con el club, ¿no?

Sí. Y eso es lo que se quiere. Ojalá y esperemos que a partir de ahora ya podamos encontrar un poco más de hinchas en el estadio. La verdad que sí, el hincha ha respondido, pero esperamos ahora el hincha pueda sumarse más.

¿Qué cambió con Pellejero en este segundo periodo?

Creo que el año pasado nos quedamos a un punto o a dos puntos de clasificar a un Torneo Nacional, una Copa Sudamericana. Lamentablemente no nos fue bien el último partido con Cusco el año pasado, si no hubiésemos obtenido ese cupo a la Copa Sudamericana. El profe tiene un plan de trabajo, la verdad que muy bueno y eso ha sido muy motivador para nosotros para poder hacer las cosas bien.

Hugo Ángeles con el trofeo de ganador del Torneo Clausura

Claro, pero ese plan si lo podrías detallar de lo que se pueda contar, ¿qué podrías decir?

La verdad que el profe y su comando es uno de los comandos más serios que que yo he tenido. Yo tengo 15 años jugando al fútbol profesional y son pocos los profesores que han trabajado de esa manera. No tienen los mismos trabajos todas las semanas, siempre nos inspiran para más, que no seamos conformistas y siempre tenemos el respaldo de ellos.

¿Crees que contar con un entrenador que respalde al futbolista peruano y busque su crecimiento ayuda a profesionalizarlo y revalorizarlo?

Sí, claro. Nosotros estamos muy agradecidos con el comando técnico. Ha sido un comando que del año pasado que llegó nos planteó, nos dijo las cosas bien claras y nosotros tenemos de trabajar de la mejor manera,

En estas dos finales, ¿qué no se puede permitir Sport Huancayo para no malograr todo este trabajo que llevó ganar el Torneo Clausura

Hacer lo que venimos haciendo, creo yo. Venimos haciendo las cosas muy bien, venimos entrenando excelente, la verdad el equipo está muy motivado y tenemos que jugar como venimos haciendo los últimos partidos, estar bien concentrados atrás y la primera que tengamos concretar, que es lo más importante para nosotros, que nos ha caracterizado.

En una llave de 180 minutos, no hay margen de error

No, trabajamos paso a paso, la verdad. Nosotros primero pensamos en el día de domingo acá en en Huancayo con nuestra gente y después ya se pensará en el partido que tenemos allá a la vuelta el día viernes en en Monumental.

Si aseguran un marcador más amplio en Huancayo, ¿el duelo en el Monumental lo afrontarán con menos ansiedad?

Claro, nosotros estamos mentalizados y preparados para poder hacer un gran partido el día domingo y si se le puede hacer la mayoría de goles, bienvenido sea.

Enfrentar a la U en el Monumental con 80 mil hinchas en contra, ¿cómo lo afrontarán?

Siempre siempre es bonito también jugar con con toda la hinchada que tiene un equipo grande como es la U. Pero para nosotros, la verdad que la mayoría somos jugadores experimentados y ya hemos jugado con toda esa gente. Así que estamos inspirados y estamos motivados para estas dos finales.

Tú como me mencionabas, ya llevas muchos años en Huancayo. ¿Te sientes un referente dentro del plantel?

La verdad, estoy muy agradecido con Dios y con los dirigentes por haber confiado en mí durante estos siete años. Me siento muy contento en Huancayo, al igual que mi familia, porque estamos tranquilos y felices aquí. Considero que me he convertido en un referente del equipo. Ya llevo 200 partidos con el club y espero seguir sumando muchos más.

Tu contrato acaba el 2027, ¿Ya te sentaste con la dirigencia para renovar?

Sí, yo tengo todavía un año más de contrato acá en el equipo. No sé todavía qué es lo que pase más adelante, solo Dios lo sabe. Ahorita estoy enfocado primero en terminar bien estos estos dos partidos que tengamos y si Dios quiere, jugar la final con Alianza Lima que es lo que queremos en lo personal y todos mis compañeros. Después ya se conversará en el tema de si se renuevan más años o no. Pero ahorita estamos enfocados en los primeros partidos que tenemos.

Lapadula se ha recuperado, marcarlo va a ser difícil al igual que Valera ¿no?

Sí, hay que estar concentrado. Es bastante complicado, por algo no está en la U, un equipo grande, más aún Lapadula ha jugado en el extranjero, todo eso. Valera, hombre de selección también, pero nosotros pensamos en nosotros. Nosotros, como te vuelvo a repetir, venimos haciendo las cosas bien y tenemos que seguir por ese camino.

¿Cómo fue la celebración del Torneo Clausura?

La emoción estuvo a mí por hora, en lo personal este es mi primer título en 15 años jugando como profesional. Muy contento, agradecido con Dios, con mi familia que siempre estuvo en las buenas y malas. En el camerín fue una locura, porque la mayoría de mis compañeros creo que ha sido su primer título. Y nada, contento, agradecido con Dios y esperemos que las cosas nos vayan bien en estos partidos que tenemos.

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