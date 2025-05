Sus primeros días en Campomar fueron suficiente para que Jorge Fossati confirme las tres preguntas que hizo al momento de dar el ‘Sí’ para su vuelta a Universitario de Deportes. 1. El proyecto con César Inga, quien acaba de cumplir 23 años. 2. El capitán es Corzo, pero la cinta primero será de Flores. Y junto a ambos, Polo y Calcaterra están para toda negociación importante entre el club y el plantel. 3. El plan con Diego Churín, el ‘Killer’ que con el ‘Nonno’ solo tiene que preocuparse en hacer goles.

El tercer punto es lo único luego de tres partidos (6-0 a UTC, 2-0 ante Cusco FC y 1-1 contra IDV) que parece que tiene que ser atendido con un mayor detalle. Primero, porque Inga le ha probado a Fossati que puede jugar en más de una posición. Su desempeño como ‘Stopper’ había dejado buenas sensaciones, pero su juego como carrilero por izquierda y, por momentos, como interior por la misma zona en la Copa Libertadores probaron que hay futuro con el chimbotano.

Luego, Orejas Flores fue el capitán en la goleada ante UTC, pero Corzo regresó ante Independiente del Valle y se acomodó la cinta y su puesto como stopper por derecha. Sin embargo, si bien el ‘Nonno’ le ha dado más de una señal de apoyo a Churín, el delantero solo ha podido responder con un gol de penal que el mismo técnico le pidió que pateara.

Diego Churín anotó dos goles en la Liga 1 Te Apuesto en 8 partidos jugados con la 'U'. (Foto: Universitario de Deportes)

El respaldo incondicional

No es gratis que Diego Churín sea el delantero más criticado del 2025 en Universitario. Su poca productividad con solo dos goles oficiales en Liga 1 (también anotó en un amistoso ante Once Caldas) en 11 partidos (8 por el torneo local y 3 en la Copa Libertadores) son razón suficiente para que el hincha lo cuestione.

La bandera -lárgate, Churín- que le mostraron afuera del hotel de concentración fue solo una muestra de lo que el hincha de la ‘U’ siente sobre su contratación. Sin embargo, la llegada de Jorge Fossati le bajó la carga emotiva a las críticas que recibía el delantero. El ‘Nonno’ le mostró su apoyo desde sus primeras declaraciones.

“De los nuevos (jugadores), me quedé gratamente sorprendido, desde cómo está mancomunado como grupo con los que vienen de antes. La actitud de todos y de Diego es de un positivismo en el día a día, y sé que últimamente no la ha pasado bien en Universitario, pero por su personalidad estoy seguro que lo va a superar y va a poder demostrar sus cualidades”, dijo apenas arribó a Campomar.

Diego Churín vuelve a jugar con la 'U' tras cumplir una fecha de suspensión por ser expulsado ante UTC. (Foto: Universitario de Deportes)

Luego, vino el episodio del penal ante UTC que el mismo Fossati narró en la conferencia de prensa post partido. “Cuando vi que el árbitro dio el penal me metí en la cancha porque no me escuchaban, para decirle a ‘Gabi’ que el penal lo tire Diego. Me pareció que era un momento adecuado, no soy de regalar nada, pero tampoco es nada nuevo para él ejecutar penales“, contó.

Sin embargo, en ese mismo partido Churín salió expulsado y no pudo actuar en la siguiente fecha ante Cusco FC por la Liga 1.

El sistema a su favor

Si bien Fabián Bustos usó el 3-5-2 que dejó Fossati, las responsabilidad y el entendimiento del sistema no es lo mismo con uno que con otro. Si bien para ambos Churín es el suplente natural de Valera, la diferencia que vendrá en los próximos partidos con la ‘U’ serán en cómo encarará su presencia dentro del campo.

Churín es un centrodelantero que juega de espaldas. Un pivote que habilita a sus compañeros fuera del área y luego debe ser quien finaliza las jugadas de ataque. Con Fossati, repito, el atacante solo tendrá que preocuparse en anotar. Vale ver una estadística para creer que será posible: Valera anotó 16 goles en el 2023 con el ‘Nonno’ en el banco. Fue su mejor campaña en Primera División.

Churín hoy está lejos de estas estadísticas. Pero El Comercio pudo conocer que el club no está pensando en este momento dar por concluido el contrato a mitad de temporada. Fossati lo ha ratificado como integrante del plantel. Lo dijo al día siguiente de su accidente saliendo de Campomar.

"Todo en orden, profesor", publicó la 'U' en sus redes sociales con la foto del ileso Jorge Fossati luego de su accidente. (Foto: Universitario de Deportes

“Anímicamente, en actitud, difícil que tenga un compañero que lo supere. Eso es todo lo que te puedo, resumiendo, hablar de Diego Churín. Está muy bien, muy fuerte de la cabeza, en lo psicológico, en lo anímico”, comentó el entrenador.

Finalmente, el ‘Nonno’ habló de “ayudarlo” en favor de la ‘U’. “Sabemos que no le ha ido bien en Universitario, pero vamos a tratar de ayudarlo y supere esa mala racha y le entregue a Universitario todo lo que él puede darle”, comentó el entrenador", sostuvo.

Parte de “ayudarlo” es darle las responsabilidades que todo refuerzo extranjero debe tener en Universitario. Hoy, en el Día de la Madre, Diego Churín es gran candidato a iniciar el partido como titular frente al Alianza Atlético de Sullana (6:30 p.m.) por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1. Pensando en la Copa Libertadores, donde la ‘U’ recibe el miércoles 14 a SC Barcelona, sería idóneo que Alex Valera tenga un respiro y arranque hoy desde el banco.

Además, la llegada de Sebastián Avellino en las próximas semanas también será importante para conseguir que el atacante tenga un mejor estado físico. Ya quedará en Churín si esta oportunidad es gasolina para resurgir de las cenizas o termina sin llenarle los ojos a los 45 mil hinchas que llenan el Monumental en todas las fechas que juega la ‘U’.

***********

