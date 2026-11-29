Quien crea que Universitario bajó los brazos ante Sport Huancayo, el pasado domingo, no ha visto jugar a los cremas a lo largo de la temporada. Tampoco, por supuesto, al ‘Rojo matador’.

Es inexplicable que sean los propios hinchas del tricampeón los que sostengan ese absurdo. Mucho menos que no reconozcan que esta versión del merengue debe ser la peor de los últimos cinco años (y que, pese a ello, aún puede ser tetracampeón).

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Universitario fue goleado inmisericordemente porque encontró un equipo inteligente, talentoso y hambriento de gloria. Porque Pellejero -como antes lo hicieron Rondelli, Desio y Pepe Soto- leyeron a la perfección cómo se mueve dentro del campo. Para ello no necesitaron devanarse los sesos. La U es un equipo predecible, que agoniza cuando le tapan a sus carrileros y le juegan la pelota a los espacios. Sin el balón, sus jugadores no presionan, y cuando lo tienen, se quedan clavados al piso, sin reacción. Les cuesta fabricar huecos que se conviertan en opciones de pase. Sus pocas opciones quedan reducidas a lo que puedan hacer sus individualidades.

La llegada de Fabián Bustos generó un pequeño hipo que encendió el entusiasmo. La jerarquía de algunos de sus jugadores, el peso de la camiseta y la buena fortuna maquilló falencias e infló fortalezas. Pero sus defensas siguen extrañando el sacrificio de Pérez Guedes y la sapiencia de Ureña para llegar a los cruces y ordenar el juego. El trabajo sucio que realizaban permitía disfrazar los movimientos atortugados de su trío de zagueros y el terror que causaban los delanteros rápidos. La ausencia de un arquero salvapartidos agravó el desastre. En toda la temporada, Universitario recibió 43 goles, uno más del total que permitió en los torneos del 2024 (17) y 2025 (25).

Pocos recuerdan que Sport Huancayo arrancó el año con Roberto Mosquera en el banco y que acabó el Apertura en el puesto 15, con apenas 16 puntos, muy cerca de los últimos lugares. Solo anotó 21 goles, recibió 31 y no pudo ganar un partido de visita. Richard Pellejero agarró al equipo en la fecha 10 y desde ese momento ganó el 60% de los puntos que disputó. El 4-1 sobre Universitario se convirtió en su décimo triunfo en once fechas. Sanguinetti, Porozo, Magallanes fueron los pilares de un campañón que ha llenado de gozo a la Incontrastable.

Para disculparse, Bustos aludió a las ausencias -Lapadula, Inga, Alzugaray, Calcaterra y Murrugarra-, olvidando que en el empate ante Moquegua, en el Monumental, los tuvo a todos (salvo al ‘Licha’) y no se libró de la pena.

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¿Quiere decir, entonces, que la U no tiene opción esta tarde, que el próximo viernes Huancayo cerrará su clasificación?

El ‘Rojo’ va por la gloria, la crema por la posibilidad histórica de obtener un tetracampeonato. La lógica dice que hay un favorito, pero en los partidos decisivos nunca sobra repetir el cliché: cualquier cosa puede pasar.