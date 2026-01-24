Universitario quedó listo para lo que será la presentación de su plantel 2026 en la Noche Crema. Los merengues enfrentarán a la U. de Chile en el Estadio Monumental y hasta el momento ya se sabe cuáles serán los dorsales que los jugaradores llevarán esta temporada.

Como es costumbre, los jugadores de Universitario saldrán uno a uno al campo central del Monumental. Los hinchas les darán la bienvenida y, seguramente, unos serán más aplaudidos que otros. Eso sí, cada uno llevará un número en particular.

Hasta hoy, estos serán los dorsales que lucirá cada uno de los futbolistas de Universitario:

1 – Diego Romero

2 – Caín Fara

3 – Williams Riveros

4 – Anderson Santamaría

5 – Matías Di Benedetto

6 – Jesús Castillo

7 – Yuriel Celi

8 – Héctor Fértoli

10 – Horacio Calcaterra

11 – José Rivera

12 – Jhefferson Rodríguez

14 – Paolo Reyna

16 – Martín Pérez Guedes

17 – Jairo Concha

19 – Edison Flores

20 – Alex Valera

23 – Jorge Murrugarra

24 – Andy Polo

25 – Miguel Vargas

26 – Hugo Ancajima

27 – José Carabalí

29 – Aldo Corzo

30 - Lisandro Alzugaray

32 – Rafael Guzmán

33 – Cesar Inga

36 – Sebastián Flores

90 - Sekou Gassama

99 - Miguel Silveira

Este año, la U sufrió varias salidas, pero también se reforzó de la mejor manera y llegaron varios jugadores del exterior que sumarán en jerarquía y nivel. El viernes último, el club presentó a sus refuerzos extranjeros y la expectativa del hincha es grande por verlos en acción.

Sekou Gassama, Miguel Silveira, Caín Fara, Héctor Fértoli y Lisandro Alzugaray lucieron la camiseta de la U y sus respectivos dorsales. La hinchada crema espera que el máximo nivel de cada uno.