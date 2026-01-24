Universitario quedó listo para lo que será la presentación de su plantel 2026 en la Noche Crema. Los merengues enfrentarán a la U. de Chile en el Estadio Monumental y hasta el momento ya se sabe cuáles serán los dorsales que los jugaradores llevarán esta temporada.
Como es costumbre, los jugadores de Universitario saldrán uno a uno al campo central del Monumental. Los hinchas les darán la bienvenida y, seguramente, unos serán más aplaudidos que otros. Eso sí, cada uno llevará un número en particular.
Hasta hoy, estos serán los dorsales que lucirá cada uno de los futbolistas de Universitario:
1 – Diego Romero
2 – Caín Fara
3 – Williams Riveros
4 – Anderson Santamaría
5 – Matías Di Benedetto
6 – Jesús Castillo
7 – Yuriel Celi
8 – Héctor Fértoli
10 – Horacio Calcaterra
11 – José Rivera
12 – Jhefferson Rodríguez
14 – Paolo Reyna
16 – Martín Pérez Guedes
17 – Jairo Concha
19 – Edison Flores
20 – Alex Valera
23 – Jorge Murrugarra
24 – Andy Polo
25 – Miguel Vargas
26 – Hugo Ancajima
27 – José Carabalí
29 – Aldo Corzo
30 - Lisandro Alzugaray
32 – Rafael Guzmán
33 – Cesar Inga
36 – Sebastián Flores
90 - Sekou Gassama
99 - Miguel Silveira
Este año, la U sufrió varias salidas, pero también se reforzó de la mejor manera y llegaron varios jugadores del exterior que sumarán en jerarquía y nivel. El viernes último, el club presentó a sus refuerzos extranjeros y la expectativa del hincha es grande por verlos en acción.
Sekou Gassama, Miguel Silveira, Caín Fara, Héctor Fértoli y Lisandro Alzugaray lucieron la camiseta de la U y sus respectivos dorsales. La hinchada crema espera que el máximo nivel de cada uno.
