Universitario de Deportes apostó por un técnico de recorrido internacional para afrontar uno de los momentos más exigentes de su temporada. Y Héctor Cúper, apenas confirmado como nuevo entrenador crema, entendió desde el primer instante el peso del desafío. En su mensaje inaugural, el argentino de 70 años eligió una frase que conecta directamente con la identidad del club: “Estoy muy feliz por ir al mejor equipo del Perú”.

No fue una presentación extensa ni grandilocuente. Bastaron unas pocas palabras para transmitir entusiasmo y, sobre todo, compromiso. En un video difundido por las redes oficiales del club, el extécnico del Valencia, Inter de Milán y de la selección de Egipto aseguró que pondrá todo de su parte para devolverle la tranquilidad a un equipo que todavía pelea en dos frentes. “Vamos a hacer todo el máximo esfuerzo para que las cosas salgan bien”, expresó.

𝗘𝗫𝗣𝗘𝗥𝗜𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔, 𝗝𝗘𝗥𝗔𝗥𝗤Ⓤ𝗜́𝗔 𝗬 𝗟𝗜𝗗𝗘𝗥𝗔𝗭𝗚𝗢 ⚽💪



🔗 Lee aquí la nota completa de la llegada de Héctor Cúper al más campeón del Perú 👉 https://t.co/WEE6ISsT6f#UnaHistoriaDeGrandeza pic.twitter.com/2P1fJz9VG2 — Universitario (@Universitario) May 11, 2026

La frase no pasó desapercibida entre los hinchas. Cúper, un entrenador acostumbrado a convivir con la presión en escenarios de máxima exigencia, apeló al sentimiento de pertenencia que rodea a Universitario. “Así podremos ver contenta a toda esa hinchada crema que se lo merece”, añadió, dejando claro que comprende el nivel de expectativa que genera su llegada a Ate.

La dirigencia merengue encontró en el argentino el perfil que buscaba: experiencia, liderazgo y capacidad para gestionar vestuarios en momentos complejos. Dos veces finalista de la UEFA Champions League con el Valencia CF y con una extensa trayectoria en Europa, Asia y África, Cúper llega con la misión de reordenar a un plantel que aún tiene posibilidades de pelear el Torneo Apertura y, al mismo tiempo, necesita sostener sus opciones en la Copa Libertadores.

En Universitario no solo valoran su currículum. También consideran que su carácter y disciplina pueden ser determinantes para un equipo que ha mostrado altibajos en las últimas semanas. El acuerdo entre ambas partes es por una temporada y media, y se espera que el técnico asuma de inmediato para preparar los próximos compromisos del conjunto crema.

Su mensaje inicial, breve pero contundente, tuvo el tono de alguien que sabe dónde llega. En un club donde la exigencia nunca concede tregua, Cúper eligió hablar de esfuerzo, de trabajo y de una hinchada que “se lo merece”. Es, quizá, la mejor manera de presentarse en el equipo más laureado del fútbol peruano: sin promesas rimbombantes, pero con la convicción de que la historia todavía puede escribirse de nuevo.

********