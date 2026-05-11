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Héctor Cúper fue oficializado este lunes como nuevo entrenador de Universitario de Deportes. (Foto: Getty Images)
Héctor Cúper fue oficializado este lunes como nuevo entrenador de Universitario de Deportes. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes apostó por un técnico de recorrido internacional para afrontar uno de los momentos más exigentes de su temporada. Y Héctor Cúper, apenas confirmado como nuevo entrenador crema, entendió desde el primer instante el peso del desafío. En su mensaje inaugural, el argentino de 70 años eligió una frase que conecta directamente con la identidad del club: “Estoy muy feliz por ir al mejor equipo del Perú”.

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