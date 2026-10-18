Gianluca Lapadula celebró la victoria de Universitario frente a Alianza Atlético y aclaró que intentó marcar en la primera anotación, finalmente contabilizada como autogol.

“Acabo de enterarme que dieron autogol en el primer gol. Yo le pegué al arco y no vi a dónde fue la pelota. Estoy muy contento con el triunfo”, comentó.

El atacante también valoró el rendimiento colectivo del conjunto crema, que logró imponerse con autoridad. “Creo que hicimos un muy buen partido y hay que seguir así”, afirmó el delantero.

Lapadula evitó adelantarse sobre los próximos objetivos y explicó que prefiere concentrarse exclusivamente en cada compromiso, sin distraerse con otros asuntos durante la temporada del fútbol peruano.

Sobre la convivencia en Universitario, el delantero destacó la unión entre sus compañeros y reafirmó su confianza en el plantel. “Veo cada partido y nada más. También antes, siempre he dicho que el grupo es muy fuerte y hay que seguir así”, recalcó, convencido de la fortaleza interna del equipo.

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