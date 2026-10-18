Por Redacción EC

Gianluca Lapadula celebró la victoria de Universitario frente a Alianza Atlético y aclaró que intentó marcar en la primera anotación, finalmente contabilizada como autogol.

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